Предполагаемый OnePlus Ace 3 Pro появился в базе данных Geekbench, что дает основания полагать, что устройство, скорее всего, скоро выйдет на китайский рынок.

MySmartPrice

Недавно предполагаемый OnePlus Ace 3 Pro был замечен в базе данных Geekbench, что намекает на его скорый выход на китайский рынок. Листинг раскрывает некоторые ключевые спецификации предстоящего устройства, которое, как ожидается, станет значительным обновлением по сравнению со своим предшественником.

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Согласно листингу Geekbench, OnePlus Ace 3 Pro работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что является заметным отклонением от предыдущих слухов, предполагавших, что устройство будет оснащено Snapdragon 8 Gen 3. Устройство также набрало 2003 балла в одноядерном тесте и 5447 баллов в многоядерном тесте, что говорит о его впечатляющих возможностях.

Из листинга также стало известно, что OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе операционной системы Android 14. Кроме того, ожидается, что устройство сможет похвастаться большим аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, а также до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS4.0.

По слухам, OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем BOE 8T LTPO AMOLED с разрешением 1,6K, а также тройной камерой, состоящей из 50-Мп основного датчика, 8-Мп ультраширокого датчика и еще одного 2-Мп датчика. На передней панели устройства, скорее всего, будет установлена 16-Мп камера selfie.

Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro станет значительным дополнением к линейке смартфонов компании, предлагая улучшенную производительность, возможности камеры и время автономной работы. В преддверии его выхода поклонники с нетерпением ждут новых подробностей о характеристиках и особенностях устройства.