На глобальных рынках компания POCO представила смартфоны серии F6. В нее входят модели POCO F6 и POCO F6 Pro.

POCO, популярный бренд смартфонов, представил на мировых рынках свою новейшую серию F6. Линейка состоит из двух моделей, POCO F6 и POCO F6 Pro, которые, по сути, являются ребрендинговыми версиями устройств Redmi. В то время как индийский рынок получит только стандартную модель, на мировых рынках будут доступны оба варианта.

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Дисплей и дизайн

Серия POCO F6 может похвастаться 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Экран имеет плоскую рамку и два выступающих кольца камеры в стандартной модели, в то время как модель Pro имеет прямоугольный островок камеры.

Характеристики камеры

Камера - это то, чем блещет серия POCO F6. POCO F6 оснащен двойной задней камерой с 50-Мп основным сенсором Sony LYT-600 OIS и 8-Мп сверхширокоугольным объективом. С другой стороны, POCO F6 Pro может похвастаться тройной задней камерой с 50-Мп основным объективом OIS, 2-Мп макро-объективом и 12-Мп ультраширокоугольным датчиком. Оба телефона также оснащены 20- или 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Производительность и хранение данных

"Под капотом" POCO F6 установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, в то время как POCO F6 Pro использует процессор Snapdragon 8 Gen 2. Стандартная модель поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, в то время как в модели Pro максимальный объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а хранилища - 1 ТБ. Кроме того, оба телефона оснащены системой отвода тепла для эффективной работы.

Время автономной работы

Серия POCO F6 оснащена большим аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю зарядку - 90 Вт для стандартной модели и 120 Вт для модели Pro.

Программное обеспечение

POCO F6 работает под управлением ОС Android 14 на базе HyperOS.

Цена и доступность

В Индии POCO F6 продается по цене 29 999 рупий(~33 000 рублей) за вариант с 8 ГБ + 256 ГБ, а модель Pro - по цене 31 999 рупий(~35 000 рублей) за ту же конфигурацию. Самый дорогой вариант POCO F6 Pro с 16 ГБ + 1 ТБ стоит 33 999 рупий(~37 000 рублей).

На мировых рынках цена POCO F6 составляет $379, а POCO F6 Pro - $499 за базовый вариант. Самый дорогой вариант POCO F6 Pro с 16 ГБ + 1 ТБ стоит $629.

В целом, серия POCO F6 предлагает впечатляющие спецификации и возможности по доступной цене.