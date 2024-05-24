Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
POCO F6 и F6 Pro с чипами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2 вышли на мировые рынки
На глобальных рынках компания POCO представила смартфоны серии F6. В нее входят модели POCO F6 и POCO F6 Pro.

POCO, популярный бренд смартфонов, представил на мировых рынках свою новейшую серию F6. Линейка состоит из двух моделей, POCO F6 и POCO F6 Pro, которые, по сути, являются ребрендинговыми версиями устройств Redmi. В то время как индийский рынок получит только стандартную модель, на мировых рынках будут доступны оба варианта.

реклама

Дисплей и дизайн

Серия POCO F6 может похвастаться 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Экран имеет плоскую рамку и два выступающих кольца камеры в стандартной модели, в то время как модель Pro имеет прямоугольный островок камеры.

Характеристики камеры

Камера - это то, чем блещет серия POCO F6. POCO F6 оснащен двойной задней камерой с 50-Мп основным сенсором Sony LYT-600 OIS и 8-Мп сверхширокоугольным объективом. С другой стороны, POCO F6 Pro может похвастаться тройной задней камерой с 50-Мп основным объективом OIS, 2-Мп макро-объективом и 12-Мп ультраширокоугольным датчиком. Оба телефона также оснащены 20- или 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Производительность и хранение данных

"Под капотом" POCO F6 установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, в то время как POCO F6 Pro использует процессор Snapdragon 8 Gen 2. Стандартная модель поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, в то время как в модели Pro максимальный объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а хранилища - 1 ТБ. Кроме того, оба телефона оснащены системой отвода тепла для эффективной работы.

Время автономной работы

Серия POCO F6 оснащена большим аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю зарядку - 90 Вт для стандартной модели и 120 Вт для модели Pro.

Программное обеспечение

POCO F6 работает под управлением ОС Android 14 на базе HyperOS.

Цена и доступность

В Индии POCO F6 продается по цене 29 999 рупий(~33 000 рублей) за вариант с 8 ГБ + 256 ГБ, а модель Pro - по цене 31 999 рупий(~35 000 рублей) за ту же конфигурацию. Самый дорогой вариант POCO F6 Pro с 16 ГБ + 1 ТБ стоит 33 999 рупий(~37 000 рублей).

На мировых рынках цена POCO F6 составляет $379, а POCO F6 Pro - $499 за базовый вариант. Самый дорогой вариант POCO F6 Pro с 16 ГБ + 1 ТБ стоит $629.

В целом, серия POCO F6 предлагает впечатляющие спецификации и возможности по доступной цене.

#poco f6 #poco f6 pro #poco f6 и f6 pro
+
Написать комментарий (0)
Состоялся глобальный релиз смартфонов POCO F6 с Snapdragon 8s Gen 3 и F6 Pro с Snapdragon 8 Gen 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
2
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
1
Украинские конструкторы превратили БЭК Sea Baby в морской аналог "Града" и атаковали позиции ВС РФ
2
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
5
Российский FPV-дрон «Пиранья» получил защиту от систем РЭБ украинской армии и стал ещё более опасен
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
+
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
The Times: Наступление России в Харьковской области началось с применения новой тактики
+
Марсоход NASA собрал образцы пород Марса для поиска следов древней жизни
+
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
1
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
+
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
4
В США заявили, что ASML по указанию из Вашингтона может превратить все литографы TSMC в металлолом
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
42
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
22
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
63
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
24
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
8

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
23:53
У меня была Asus RX460 Strix, которую я перешил родным биосом от такой же Asus RX560 Strix. И всё работало. А вот с Radeon 9500 мне в своё время не повезло - перешитая артефачила на стандартных частот...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Gorod
23:51
Черные самураи нетрадиционной ориентации. Отсасин одним словом Ж)))
Герои Assassin's Creed Shadows будут придерживаться свободных взглядов на романтические отношения
Олесь Кука
23:45
А какие были надежды на S3 Savage4!? И как он облажался(
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
Олесь Кука
23:41
Batocera сама по себе не ест. Жрут встроенные эмули. Например, для эмуляции nes, md и snes вполне хватает проца Pentium M (700-900 очков на ядро в Passmark), а для эмуляции PS2 уже надо что-то типа Co...
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
Giant_calmar
23:35
Уже понятно, что получится так себе и дорого.
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
Роман Иванов
23:34
Лизнул. Но зачем?
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
Sash33
23:25
Что здесь плохого? Пенсионеры, инвалиды и пожилые для любого общества просто балласт, тем более для экономики страны Надо брать пример как в Сингапуре - нет денег живи на улице. И никто там не возмуща...
МВФ требует от Украины лишить своих граждан субсидий, пособий и некоторых других социальных выплат
Антон Тутынин
23:20
Это что за поза, из которой невозможно прикуривать? Стоп, догадался, но это не та ситуация... Боюсь, это в адрес 404...
Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году
Антон Тутынин
23:17
"А кто это сделал?"(C) Чему удивляться? Новость ради новости...
Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году
beltar
23:16
А нам похер какие у тебя дети и их игры, как и твое мнение относительно отдельных игр, когда речь идет о производительности.
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем