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Kefir32
Asus ROG NUC 2024 поступит в продажу 24 мая
Это компактный и мощный ПК малого форм-фактора для игр и создания контента, оснащенный процессорами Intel Core i7 и i9, видеокартами NVIDIA RTX 4060 и RTX 4070, до 32 ГБ оперативной памяти.

Asus, мировой производитель материнских плат, ноутбуков и настольных компьютеров, объявил о запуске в продажу своего нового ROG NUC 2024, компактного ПК малого форм-фактора, предназначенного для игр и создания контента.

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ROG NUC 2024 доступен в двух конфигурациях - Ultra 7 и Ultra 9, оснащенных процессорами Intel Core i7 и i9 соответственно, и видеокартами NVIDIA RTX 4060 и RTX 4070. Устройства также оснащаются 16 и 32 ГБ оперативной памяти соответственно и накопителями объемом от 512 ГБ до 1 ТБ.

ROG NUC 2024 отличается компактностью и портативностью: его размер составляет всего 2,5 дюйма, а вес - около 2 фунтов. Он оснащен специализированной материнской платой ROG с двумя слотами для памяти DDR5 и тремя слотами M.2 PCIe Gen4x4 для хранения и расширения данных. Устройство также поддерживает вывод изображения в формате 8K или четырех экранов с разрешением 4K.

Помимо этого ROG NUC 2024 оснащен уникальной системой охлаждения ROG-exclusive, способной эффективно отводить тепло. Устройство также имеет конструкцию, не требующую инструментов, что позволяет пользователям легко снимать верхнюю крышку.

Среди других особенностей ROG NUC 2024 - поддержка ROG Lighting Sync, порт Ethernet 2,5G, адаптер Wi-Fi Killer и высококачественный аудиокодек. Ожидается, что устройство появится в продаже в Китае 24 мая, а его цена будет начинаться от 11999 юаней(~150 000 рублей).

"С ROG NUC 2024 мы выводим возможности игр и создания контента на новый уровень компактности и портативности", - сказал Джефф Чен, генеральный директор подразделения материнских плат и мини-ПК Asus. "Мы рады предложить нашим клиентам новый способ получить удовольствие от любимых игр и творческих занятий".

#asus rog nuc #asus rog nuc 2024
Источник: ithome.com
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Представлен игровой ПК ASUS ROG NUC с процессором Core Ultra 9 и графическим процессором RTX 4070
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