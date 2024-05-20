В местных СМИ была подтверждена гибель Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в горной местности на северо-западе Ирана.

Президент Ирана Эбрахим Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета Bell 212 в горной местности на северо-западе Ирана. После нескольких часов поисков, выживших на месте крушения обнаружено не было. 63-летний Раиси был соратником руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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В результате крушения вертолета погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и главный имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, что вызвало бурю соболезнований в социальных сетях.

Поисковая операция проходила в сложных условиях, вызванных дождем и густым туманом, однако обнаружение места крушения было подтверждено руководством Красного Полумесяца в Иране. В то время как всемирная группа внимательно следила за развитием событий, некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, Катар, Турция и Россия, оказали помощь.

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер собирается приступить к исполнению президентских обязанностей до выборов, которые состоятся примерно через 50 дней. Раиси, известный своими ультраконсервативными взглядами, поддерживал ХАМАС в конфликте с Израилем и был избран президентом в 2021 году. Раиси родился в 1960 году и до своего президентства работал в судебной системе.