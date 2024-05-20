Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
HP выпустила коммерческие ноутбуки Zhan 99 с видеокартами NVIDIA RTX 3000 Ada Generation
Модель оснащена процессорами Core Ultra / Renegade 8040 и опциональной дискретной графикой NVIDIA RTX 3000 Ada.

Компания HP недавно представила новую линейку коммерческих ноутбуков Zhan 99, предназначенных для удовлетворения потребностей профессионалов и предприятий. Ноутбуки оснащены передовыми процессорами, видеокартами и дисплеями, что делает их идеальными для работы в тяжелых условиях.

JD.com

реклама

Ноутбуки Zhan 99 оснащены процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen 8040, обеспечивающими высокую производительность и эффективную работу в многозадачном режиме. Кроме того, ноутбуки оснащены видеокартами NVIDIA RTX 3000 Ada, обеспечивающими улучшенные графические возможности для таких задач, как редактирование видео, игры и анализ данных.

Ноутбуки оснащены новым 16-дюймовым 2,5K дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что делает его пригодным для использования в различных условиях. Дисплей также поддерживает низкое излучение синего света, что снижает нагрузку на глаза и улучшает общее впечатление от просмотра.

Ноутбуки имеют элегантный и прочный дизайн, металлический корпус и цифровую клавиатуру с защитой от проливания. Клавиатура также оснащена уникальным считывателем отпечатков пальцев для повышения безопасности.

JD.com

Ноутбуки Zhan 99 доступны в различных конфигурациях по цене от 4999 юаней (около 63 000 рублей). Базовая модель оснащена 16 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 1 ТБ и процессором Intel Core i5, а более дорогие модели - до 64 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 2 ТБ и процессором AMD Ryzen 9.

Помимо дисплея и корпуса, ноутбук также оснащен рядом интерфейсов, включая два порта USB-C с поддержкой Power Delivery, сетевой порт RJ45 и слот для карт памяти SD.

Время автономной работы ноутбука зависит от конфигурации, но базовая модель работает от батареи до 8 часов. В целом, ноутбуки HP Zhan 99 представляют собой мощное и универсальное решение для профессионалов и предприятий, которым нужны передовые вычислительные возможности.

Основные характеристики

  • Процессоры Intel Core Ultra и AMD Ryzen 8040
  • Графические карты NVIDIA RTX 3000 Ada
  • 16-дюймовый 2,5K-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Металлический корпус и цифровая клавиатура с защитой от протечек.
  • Считыватель отпечатков пальцев для повышенной безопасности.
  • Диапазон конфигураций от 4999 юаней(около 67 000 рублей).

Ноутбуки HP Zhan 99 уже доступны для покупки в Китае.

#hp #zhan 99
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
HP представляет новый ноутбук ZBook Power 16 G11 с выбором процессора AMD или Intel
Google и HP объединяют усилия для вывода на рынок технологии видеосвязи Project Starline
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
22
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
8
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
1
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
19
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Недорогие натрий-ионные батареи от стартапа бывшего инженера Tesla могут удешевить электрокары
+

Популярные статьи

Топ-7 процессоров на 2024 год
55
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
6
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
25
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
31
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
8
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
+
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
5

Сейчас обсуждают

Игорь Шелахонов
13:48
Застройщиков у них надо не ограничивать, а спасать. Именно потому, что куча пустых городов стоит - застройщики в долгах как в шелках. Пример - это история с Evergrande. 300 млрд. USD догов. Состояние ...
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
Дмитрий
13:48
а сколько в алан Вейк 2 фпс на ней? 😁
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Красный Чип
13:48
гена продолжает бредить, ладно бы он делал это тихо, но в палату провели интернет и мысли сумашедших густо намазаны по всему оврклокершу.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
Иван Горыныч
13:47
А сколько вертолетов экипажи которых не заметили или были сбиты, зенитная ракета
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
Красный Чип
13:45
новая методичка зеленожопцев, теперь АМД не поддерживает 30% технологий. На кого это рассчитано? Такое сработает только в вашем клубе кмственно отсталых гомогеев.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
SoulStream
13:45
пни когда скажут )
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
SoulStream
13:45
ну а че, за 5 косых нлвый проц вполне норм... считай за 20ку рабочий пк еще и маленький бесшумный ✨👍 вообще пойдет
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
Батя шешенбека
13:44
Альтернатива 5600 это 11400. 12400 на порядок сильнее
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Сергей Гончаров
13:39
Технически да, ниче так, но не впечатляет. Если бы был с родной СЖО на это барахло и СФХ блоком питания, то твердую пятерку. Райзер тоже не впечатляет. Дорогой он лишь за эксклюзивность. Больше как си...
Представлен компьютерный корпус Xikii FF04 для видеокарт серии Asus RTX 40 Pro Art
VladTag
13:34
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем