Модель оснащена процессорами Core Ultra / Renegade 8040 и опциональной дискретной графикой NVIDIA RTX 3000 Ada.

Компания HP недавно представила новую линейку коммерческих ноутбуков Zhan 99, предназначенных для удовлетворения потребностей профессионалов и предприятий. Ноутбуки оснащены передовыми процессорами, видеокартами и дисплеями, что делает их идеальными для работы в тяжелых условиях.

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Ноутбуки Zhan 99 оснащены процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen 8040, обеспечивающими высокую производительность и эффективную работу в многозадачном режиме. Кроме того, ноутбуки оснащены видеокартами NVIDIA RTX 3000 Ada, обеспечивающими улучшенные графические возможности для таких задач, как редактирование видео, игры и анализ данных.

Ноутбуки оснащены новым 16-дюймовым 2,5K дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что делает его пригодным для использования в различных условиях. Дисплей также поддерживает низкое излучение синего света, что снижает нагрузку на глаза и улучшает общее впечатление от просмотра.

Ноутбуки имеют элегантный и прочный дизайн, металлический корпус и цифровую клавиатуру с защитой от проливания. Клавиатура также оснащена уникальным считывателем отпечатков пальцев для повышения безопасности.

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Ноутбуки Zhan 99 доступны в различных конфигурациях по цене от 4999 юаней (около 63 000 рублей). Базовая модель оснащена 16 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 1 ТБ и процессором Intel Core i5, а более дорогие модели - до 64 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 2 ТБ и процессором AMD Ryzen 9.

Помимо дисплея и корпуса, ноутбук также оснащен рядом интерфейсов, включая два порта USB-C с поддержкой Power Delivery, сетевой порт RJ45 и слот для карт памяти SD.

Время автономной работы ноутбука зависит от конфигурации, но базовая модель работает от батареи до 8 часов. В целом, ноутбуки HP Zhan 99 представляют собой мощное и универсальное решение для профессионалов и предприятий, которым нужны передовые вычислительные возможности.

Основные характеристики

Процессоры Intel Core Ultra и AMD Ryzen 8040

Графические карты NVIDIA RTX 3000 Ada

16-дюймовый 2,5K-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Металлический корпус и цифровая клавиатура с защитой от протечек.

Считыватель отпечатков пальцев для повышенной безопасности.

Диапазон конфигураций от 4999 юаней(около 67 000 рублей).

Ноутбуки HP Zhan 99 уже доступны для покупки в Китае.