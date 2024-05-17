По сообщениям известного источника в Weibo, vivo S19 и vivo S19 Pro будут оснащены новым, более емким аккумулятором, но сохранят тот же чип и экран, что и S18.

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Компания Vivo готовится к запуску своей новой линейки S19 на материке после успешного выхода на рынок модели S18, V30. Ожидается, что новые модели S19 и S19 Pro будут обладать улучшенными техническими характеристиками, при этом особое внимание будет уделено емкости аккумулятора.

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По данным авторитетного источника Digital Chat Station, S19 и S19 Pro получат новые аккумуляторы с большей емкостью, что выгодно отличает их от предшественников. По слухам, S19 Pro вернется с батареей емкостью 5500 мАч, в то время как обычный S19 сможет похвастаться более емкой батареей на 6000 мАч. Обе модели сохранят функцию быстрой зарядки мощностью 80 Вт, что обеспечит быструю и экологичную зарядку.

Что касается возможностей цифровых камер, то все модели S19 и S19 Pro будут оснащены 50-мегапиксельной цифровой селфи-камерой и системой цифровых камер с тремя объективами на задней панели. Эта система включает в себя 50-мегапиксельный основной объектив, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив, предоставляя покупателям множество вариантов снимков.

В то время как емкость аккумулятора значительно увеличилась, характеристики экрана и процессора остались сравнительно неизменными по сравнению с предыдущими моделями. Серия S19 будет оснащена 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2 800 x 1 260, обеспечивающим высокое качество изображения. S19 Pro будет работать на чипсете Dimensity 9200+, в то время как обычный S19 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, что гарантирует покупателям высокую производительность.

Поскольку серия S от Vivo часто полностью закупается в Китае, а затем ребрендируется в серию V для мировых рынков, ожидается, что новая серия S19 в конечном итоге будет запущена в продажу как серия Vivo V31 по всему миру.