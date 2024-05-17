Тинькофф Банк запускает собственный QR-код для оплаты, который позволит клиентам оплачивать покупки различными способами.

Тинькофф Банк, крупнейший российский финансовый институт, в рамках расширения своих цифровых платежных сервисов запустил собственный QR-код для оплаты. Новый QR-код позволит клиентам оплачивать покупки всевозможными способами, включая Tinkoff Pay, SberPay и платежные сервисы других банков.

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QR-код появится на всех платежных терминалах "Тинькофф" до конца текущего года и позволит клиентам оплачивать покупки с помощью смартфонов. Для оплаты достаточно будет отсканировать QR-код с помощью камеры телефона, выбрать нужный способ оплаты, проверить сумму платежа и подтвердить операцию.

Запуск QR-кода "Тинькофф" произошел в тот момент, когда правительство России рассматривает предложение о создании единого QR-кода для всех банков страны. Это предложение призвано упростить процесс оплаты и сократить количество QR-кодов, которые приходится использовать потребителям.

QR-код Тинькофф - это часть усилий банка по обеспечению более удобного и разнообразного платежного опыта для своих клиентов. В последние годы банк расширяет свои цифровые платежные сервисы и работает над тем, чтобы сделать платежи для своих клиентов более удобными.

По словам Буклиша, директора по продуктам Tinkoff Pay, "мы наблюдаем спрос со стороны наших партнеров и клиентов на расширение возможностей оплаты в офлайн-каналах. Мы уверены, что наш QR-код станет ключом к различным сценариям оплаты и поможет нам достичь нашей цели - обеспечить более удобный и бесшовный платежный опыт".

Запуск QR-кода "Тинькофф", как ожидается, принесет пользу как клиентам, так и продавцам. Для клиентов он обеспечит большее удобство и гибкость при совершении платежей, а для продавцов - сократит количество различных методов оплаты, которые они должны поддерживать.

В целом, запуск QR-кода "Тинькофф" является важным шагом вперед в сфере цифровых платежей в России и, как ожидается, окажет значительное влияние на способы оплаты товаров и услуг в стране.