Недавно Apple попала под "горячую волну", выпустив рекламу нового iPad Pro, за которую даже пришлось извинятся.

Apple / Скриншот

Компания Samsung ответила на спорную рекламу Apple "Crush" для нового iPad Pro шутливым видео под названием "UnCrush". Реклама, выпущенная Samsung, содержит слоган " Creativity cannot be crush" и является явной попыткой извлечь выгоду из негативной реакции на рекламу Apple. Реклама "UnCrush" высмеивает подход Apple, подразумевая, что продукты Samsung ставят во главу угла творческий подход и уважение к вещам пользователей, а не их уничтожение, чтобы доказать свою правоту.

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Споры вокруг рекламы Apple "Crush" были широко распространены, многие люди критиковали ее посыл и тон. Ответ Samsung, скорее всего, является попыткой воспользоваться этими настроениями и представить свои продукты как более удобную и уважительную альтернативу.

Хотя реклама Samsung "UnCrush", возможно, не такая шокирующая или запоминающаяся, как реклама Apple "Crush", она эффективно передает сообщение о том, что Samsung ставит на первое место творческий подход и удобство использования, а не агрессивную маркетинговую тактику. Реклама может понравиться тем, кого отталкивает подход Apple, и они ищут альтернативу.





Будет ли эта реклама эффективной, чтобы оттолкнуть покупателей от продукции Apple, пока неизвестно. Однако реакция Samsung вызвала большой резонанс и привлекла внимание, что может помочь повысить узнаваемость бренда и стимулировать продажи продукции.