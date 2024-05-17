Новые мобильные телефоны серии HONOR 200 будут оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч и быстрой зарядкой 100 Вт

honor.com

Китайский техноблогер @digitalchat.com сообщил, что новые мобильные телефоны коллекции HONOR 200 будут оснащены аккумулятором Qinghai Lake емкостью 5200 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Это означает, что покупатели могут рассчитывать на более длительное время автономной работы и быструю зарядку своих гаджетов.

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Не останавливаясь на достигнутом, мобильные телефоны коллекции HONOR 200 также представят новые виды и дизайн, и, как сообщается, "хорошо" ощущаются в руке. Что касается технических характеристик, то, согласно опыту, эти телефоны могут включать 1,5-килограммовый дисплей с одним отверстием и небольшой глубиной изгиба, обеспечивающий захватывающий просмотр.

Что касается фотографий, то ожидается, что гаджеты будут оснащены 50-мегапиксельным сверхбольшим основным объективом OIS, а также 32-мегапиксельным вертикальным телеобъективом с оптическим переменным увеличением 2,5X/50X для высококачественных фотографий и видеороликов.

Ранее в этом месяце Цзян Хайрун, CMO компании Honor Terminal Co., Ltd. в Китае, ответил на слухи, связанные с утечкой фотографий "мобильных телефонов коллекции HONOR 200" в Интернете, уточнив, что они были притворными, но намекнув на скорый запуск.

Основываясь на отзывах Цзян Хайруна, можно предположить, что телефоны коллекции HONOR 200 будут официально представлены в ближайшее время, и, несомненно, в них будет установлен флагманский процессор Snapdragon 8 (8s Gen 3). Инсайдеры указывают дату запуска этих крайне ожидаемых гаджетов - 27 мая.