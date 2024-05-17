Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Серия HONOR 200 будет анонсирована 27 мая
Новые мобильные телефоны серии HONOR 200 будут оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч и быстрой зарядкой 100 Вт

honor.com

Китайский техноблогер @digitalchat.com сообщил, что новые мобильные телефоны коллекции HONOR 200 будут оснащены аккумулятором Qinghai Lake емкостью 5200 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Это означает, что покупатели могут рассчитывать на более длительное время автономной работы и быструю зарядку своих гаджетов.

реклама

Не останавливаясь на достигнутом, мобильные телефоны коллекции HONOR 200 также представят новые виды и дизайн, и, как сообщается, "хорошо" ощущаются в руке. Что касается технических характеристик, то, согласно опыту, эти телефоны могут включать 1,5-килограммовый дисплей с одним отверстием и небольшой глубиной изгиба, обеспечивающий захватывающий просмотр.

Что касается фотографий, то ожидается, что гаджеты будут оснащены 50-мегапиксельным сверхбольшим основным объективом OIS, а также 32-мегапиксельным вертикальным телеобъективом с оптическим переменным увеличением 2,5X/50X для высококачественных фотографий и видеороликов.

Ранее в этом месяце Цзян Хайрун, CMO компании Honor Terminal Co., Ltd. в Китае, ответил на слухи, связанные с утечкой фотографий "мобильных телефонов коллекции HONOR 200" в Интернете, уточнив, что они были притворными, но намекнув на скорый запуск.

Основываясь на отзывах Цзян Хайруна, можно предположить, что телефоны коллекции HONOR 200 будут официально представлены в ближайшее время, и, несомненно, в них будет установлен флагманский процессор Snapdragon 8 (8s Gen 3). Инсайдеры указывают дату запуска этих крайне ожидаемых гаджетов - 27 мая.

#honor #smartphone #honor 200 #honor 200 pro #хонор 200
+
Написать комментарий (0)
Honor 200 Pro будет оснащён экраном с разрешением 1,5K и 50 МП камерой с 50-кратным цифровым зумом
Google выпускает Android 15 Beta 2
Honor начинает бета-тестирование Android 15 на Magic6 Pro и Magic V2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
5
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
2
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
3
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
1
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
2
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
3
Volvo разработала для тяжелых грузовиков двигатель на трех видах топлива
+
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
2
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
+
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
+
«Росатом» отгрузил корпус реактора ВВЭР-1200 для 8-го энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае
+

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
71
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
69
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
48
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
58
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9
Мое мнение о Helldivers 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
11:49
Вот видео, автор анализирует DLSS3. https://youtu.be/Almb3rHEULU?si=0VshJzQwgR0jwVPa Он пишет про кадры DLSS, они тоже созданы AI.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Henry Morgan
11:41
2024 Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети Чимбал Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
FelsheR-BAN-ban
11:37
да лучше такие высеры, чем 1000 фоток от шимбала или блед жирного гомосека серешки
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Михаил Авраменко
11:37
Ничего. Просто рано или поздно кто-нибудь додумается выложить ЭТО сюда.
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Легенда
11:35
а чё еще делать. вот думаю статью написать мб. вирт сборочку какую нибудь
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Колючка
11:35
посоны, поздравляю с очередной виртуальной говносборкой
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
FelsheR-BAN-ban
11:32
Ты как на работу в игрушки, теперь понимаю почему ты алкаш. По сути в одно и тоже 24/7)=забухаешь!
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Колючка
11:31
что плохого в гинекологии?
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Tarment
11:29
Нет, там включен генератор кадров
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Колючка
11:28
да спорить-то я с тобой, вощимта, не собираюсь, если бы, например, мне нужно было купить карту прям сегодня, я бы купил 7800 ХТ, а не 4070. Но когда я покупал её, никаких 7800 не было. мне просто нра...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем