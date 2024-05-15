В сети появилась утечка дорожной карты, в которой якобы описываются планы Apple по выпуску продукции до 2027 года.

Недавно в сети появилась утечка, в которой якобы описываются планы Apple по выпуску продукции до 2027 года. Хотя подлинность утечки не была подтверждена, она дает возможность взглянуть на потенциальное направление, в котором Apple может развивать свои продукты в ближайшие годы.

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Одним из ключевых моментов является обновление всех моделей iPhone 16 с увеличением объема памяти до 8 ГБ, что соответствует текущим iPhone 15 Pro и Pro Max. Этот шаг обеспечит последовательность во всей линейке iPhone 16. В iPhone 16 Pro и Pro Max также может появиться камера с перископическим зумом и 5-кратным оптическим увеличением, подобно тому, что предлагают некоторые конкуренты высокого класса. Кроме того, для моделей Pro ожидается увеличение размера экрана: iPhone 16 Pro может вырасти с 6,1 до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max - с 6,7 до 6,9 дюйма.

iPhone 17 Pro, по слухам, станет звездой шоу, оснащен тройной 48-мегапиксельной задней камерой и соответствующей 48-мегапиксельной фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) для более четких фотографий и видео в любых условиях освещения. Кроме того, в нем может появиться дисплей "без полей", что приведет к более тонкому дизайну и потенциально улучшит яркость экрана.

Ожидается, что бюджетный iPhone SE 4 получит значительные обновления, включая более крупный 6,1-дюймовый дисплей и мощную 48-мегапиксельную камеру.

Revegnus1/X (ранее Twitter)

По слухам, в 2026 году Apple выпустит складной iPhone с 6-дюймовым внешним экраном для обычного использования и огромным 8-дюймовым внутренним экраном в разложенном состоянии. В устройстве будет использоваться технология LLW DRAM с низкой задержкой и низким энергопотреблением для оптимальной производительности.

В этом же году в iPhone 18 Pro может появиться функция распознавания лица под дисплеем, что позволит полностью отказаться от выреза. Линейка планшетов Apple также может получить обновление: появится новый 10,9-дюймовый iPad Air с OLED-дисплеем и 8,4-дюймовый OLED iPad mini.

MacBook могут получить OLED-дисплеи в 2026 году.

Дорожная карта также намекает на то, что Apple изучает очки дополненной реальности (AR) и даже концепты складных iPad для будущего релиза, возможно, в 2027 году или позже. Эти продукты могут представлять собой совершенно новые категории для Apple и значительно изменить способ взаимодействия с технологиями.

Важно помнить, что эта информация основана на утечке и не подтверждена Apple. Тем не менее, она дает возможность взглянуть на возможное направление развития линейки продуктов Apple в ближайшие годы.