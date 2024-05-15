С сегодняшнего дня Lenovo начала предварительный показ нового ноутбука Y7000 для любителей бюджетных игр.

Lenovo

Компания Lenovo сегодня начала предварительный показ нового игрового ноутбука Y7000 для экономных пользователей, выполненного в том же корпусе, что и R7000, и оснащенного процессором Core HX55 13-го поколения.

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Новый игровой ноутбук Lenovo, Y7000, будет выпущен 20 мая. Вот краткое описание основных характеристик:

Процессор: Core i7-13650HX 13-го поколения (6P + 8E) с максимальной турбо-частотой одного ядра 4,9 ГГц.

Графика: RTX 4060 с 8 ГБ памяти и энергопотреблением 140 Вт.

Память: 24 ГБ двухканальной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц.

Охлаждение: два вентилятора с четырьмя тепловыми трубками.

Дисплей: 15,6-дюймовый дисплей Full HD (1080p) с частотой обновления 144 Гц, цветовой гаммой 100% sRGB и яркостью 300 нит.

Lenovo

Ноутбук будет работать под управлением Windows 10, а его стартовая цена составит около ¥10 000 (примерно 1400 долларов США).

Ожидается, что Lenovo Y7000 будет мощным игровым ноутбуком, способным работать с требовательными играми и приложениями.