В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 1 VI.

Sony

Инсайдер Sony опубликовал новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 1 VI.

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Телефон оснащен дисплеем 19,5:9 Full HD+ с технологией LTPO, поддерживающей переменную частоту обновления 1-120 Гц. Утверждается, что это "самый яркий экран Xperia за всю историю" и имеет новый режим Sunlight Vision для улучшенного просмотра на улице.

Телефон оснащен стереофоническим динамиком, 3,5-мм разъемом для наушников и сертификатами Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, поддерживающими LDAC, Snapdragon Beam и LE Audio.

Телефон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с системой охлаждения VC, поддерживающей частоту дискретизации сенсорного сигнала 240 Гц. Он также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, рассчитанным на 4 года работы.

Камера оснащена обновленным телеобъективом с изменяемым фокусным расстоянием в пределах 85-170 мм, а также основной камерой 24 мм и сверхширокоугольным объективом 16 мм.

Телефон поддерживает беспроводную зарядку и пыле- и влагозащиту по стандартам IP65/IP68. Он включает функцию оптимизации FPS для игр и поддерживает несколько режимов работы камеры.

Телефон будет доступен в четырех цветовых вариантах. Официальный анонс телефона запланирован на 15 мая.