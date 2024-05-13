Сотрудники Apple Store в Таусоне, штат Мэриленд, проголосовали за разрешение забастовки.

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Выходные прошли в напряженной борьбе за организацию профсоюзов в американских магазинах Apple: профсоюз одного магазина проголосовал за разрешение забастовки, а работники другого магазина проголосовали против создания профсоюза.

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Напомним, что в 2022 году работники магазина в Таусоне, штат Мэриленд, стали первым официально признанным профсоюзом в розничном магазине Apple. Этот профсоюз, входящий в Международную ассоциацию машинистов и работников аэрокосмической промышленности, в субботу проголосовал за проведение забастовки. Дата потенциальной забастовки пока не определена.

По словам профсоюза, он ведет переговоры с Apple с января 2023 года по таким вопросам, как баланс между работой и личной жизнью, непредсказуемый график и заработная плата.

Агентство Bloomberg также сообщило, что голосование по вопросу объединения в профсоюз работников связи Америки в магазине в Шорт-Хиллз, штат Нью-Джерси, провалилось. Перед голосованием CWA подала заявление о недобросовестной трудовой практике против Apple за то, что она якобы мстила одному из организаторов в этом магазине, назначая "беспрецедентные многочисленные встречи с его руководителем и отказывая в просьбах об отпуске".

Чуть ранее на той же неделе Национальный совет по трудовым отношениям постановил, что Apple нарушила федеральное трудовое законодательство в 2022 году, конфисковав профсоюзные листовки и допросив сотрудников о попытках объединения в профсоюз в магазине Apple во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке.