США аннулировали лицензии, позволявшие американским компаниям, в том числе Intel и Qualcomm, поставлять чипы для портативных устройств технологическому гиганту Huawei

@kandinsky21_bot

Соединенные Штаты отозвали лицензии, которые позволяли некоторым американским компаниям, включая Intel и Qualcomm, поставлять чипы для портативных устройств технологическому гиганту Huawei, базирующемуся в Шэньцэне, Китай.

реклама

Запрет, как сообщили агентству Reuters несколько источников, вступает в силу немедленно.

Министерство торговли США подтвердило отзыв лицензий, не уточнив, однако, названия компаний.

Отзыв лицензий произошел через несколько часов после запуска нового ноутбука Huawei MateBook X Proa, оснащенного процессором Intel, который был представлен на мероприятии, прошедшем в Дубае.

Речь идет о новом процессоре Intel Core i9, который Intel представила как "чип AI", то есть технологию, позволяющую использующим его компьютерам управлять сложными вычислениями искусственного интеллекта.

До настоящего времени Intel могла продавать свои процессоры Huawei на основании лицензии, выданной администрацией Трампа в 2020 году. Срок действия этой лицензии истекает в конце 2024 года, но республиканцы, обеспокоенные технологическим прогрессом Китая, оказали давление на Байдена, чтобы срок действия лицензии истек досрочно.

Новые санкции означают дальнейшую эскалацию напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в технологическом секторе. Huawei уже была включена американским правительством в список компаний, которым запрещено приобретать технологические продукты у американских компаний.

Подобный запрет, введенный США в 2019 году, имел серьезные последствия для расширения и доходов Huawei, в частности для ее бизнеса по производству смартфонов, который больше не мог рассчитывать, помимо прочего, на передовые процессоры и операционную систему Android.

Несмотря на это, Huawei недавно удалось выпустить 5G-смартфоны, оснащенные 7-нанометровыми чипами - процессорами, которые теоретически невозможно производить в Китае именно из-за эмбарго на технологии, необходимые для их создания.

Процессор Kirin900, которым оснащен последний топовый смартфон Mate Pro 60, выпущенный в конце 2023 года, способствовал новому взлету Huawei, особенно в Китае.

По данным Counterpoint, в первом квартале 2024 года в Китае было поставлено более 70 % смартфонов Huawei по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года. Шэньчжэньская компания в настоящее время доминирует на китайском рынке смартфонов, в ущерб американской Apple, которая вместо этого столкнулась с 10-процентным падением поставок iPhone в азиатской стране.