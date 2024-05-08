Официально анонсирован ноутбук Huawei MateBook 14 с сенсорным OLED-экраном 3:2 120 Гц, процессорами Intel Meteor Lake и аккумулятором емкостью 70 Втч. По сути, это более бюджетная альтернатива MateBook X Pro 2024.

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Компания Huawei представила новую модель ноутбука MateBook 14 2024 за рубежом. Он оснащен 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Этот ноутбук имеет стилус M-Pencil третьего поколения, позволяющий использовать его для рисования и делания заметок. MateBook 14 использует процессор Intel Core Ultra и имеет режим SuperTurbo для повышения скорости открытия файлов. Он также оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами типа "акулий плавник".

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Ноутбук весит всего 1,31 кг и имеет аккумулятор емкостью 70 Втч, обеспечивающий до 19 часов воспроизведения видео. MateBook 14 поддерживает камеру 1080p, технологию метаматериальных антенн и инновационную функцию Hyper Terminal.



MateBook 14 2024 представлен в трех конфигурациях, с различным объемом памяти и хранилища. Модель оснащена тремя портами USB-C, портом HDMI и 3,5-мм аудиоразъемом. Несмотря на отличные характеристики, MateBook 14 не имеет порта Thunderbolt и немного тяжелее, чем предыдущая модель. Он доступен только в одном цвете, а его цена и доступность пока неизвестны.

Ultra 5 125H / 16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ для хранения данных.

Ultra 5 125H / 16 ГБ оперативной памяти / 1 ТБ для хранения данных.

Ultra 7 155H / 16 ГБ оперативной памяти / 1 ТБ для хранения данных.





ithome.comПодробности о процессоре MateBook 14 2024 не разглашаются, но известно, что он использует процессор Intel Meteor Lake SKU, предположительно Core Ultra 9 185H. Ноутбук также имеет 32 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 70 Вт-ч, поддерживающую стандарты USB PD, UFCS и зарядку SuperCharge от Huawei.



OLED-панель ноутбука MateBook 14 обладает разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 450 нит. Она поддерживает сенсорное управление, 10-точечный мультитач и ШИМ-затемнение с частотой 1 920 Гц. Ноутбук также имеет 1080p камеру, поддерживает Wi-Fi 6 и функцию шумоподавления на основе искусственного интеллекта. MateBook 14 легко интегрируется с другими устройствами Huawei.

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Новый ноутбук Huawei MateBook 14 2024 предлагает пользователям широкие возможности для творчества и продуктивности с помощью уникальных функций и мощных технических характеристик. Этот легкий и элегантный ноутбук обещает стать надежным решением для разнообразных задач.