Чтобы иметь возможность более эффективно бороться со спам-ботами, WhatsApp хочет ввести новую функцию в будущем. Она должна помочь выявить спам-аккаунты и предотвратить рассылку мошеннических сообщений.

Изображение: Mariia Shalabaieva / Unsplash

По данным центра потребительского консультирования, в прошлом году мессенджером WhatsApp пользовались около 86% всех жителей планеты. Однако, чаты WhatsApp зашифрованы только в сквозном режиме, что может сделать их легкой мишенью для всевозможных хакерских атак. Это также делает WhatsApp уязвимым для мошенников и их спам-ботов, которые пытаются получить ваши данные или деньги с помощью различных назойливых сообщений. Как сообщает Wabetainfo, теперь WhatsApp хочет принять меры против этой проблемы. Одна из мер пока находится в бета-версии.

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В будущем мессенджер должен автоматически распознавать, что определенные чаты являются мошенническими аккаунтами. Предполагается, что приложение будет анализировать в фоновом режиме, заводит ли аккаунт заметное количество чатов, часто ли отправляет одни и те же сообщения разным людям или вообще пишет ли сообщения в чате. Как только мошеннический аккаунт будет раскрыт, он будет заблокирован, и новые чаты не смогут быть запущены. Тем не менее, такие аккаунты смогут отправлять сообщения в существующих чатах, так что они не полностью исключены из общения.

Блокировка возможна и для реальных пользователей

Если пользователи неправильно распознаны новой системой, не все чаты будут потеряны сразу. Тем не менее, им придется обратиться в службу поддержки, чтобы WhatsApp восстановил их в результате более детальной проверки. Однако, как долго будут действовать эти ограничения, пока неизвестно.

Функция обнаружения спам-ботов пока находится на стадии разработки. Поэтому еще не ясно, когда новая функция будет доступна для мессенджера. Тем более что при таком автоматическом ограничении учетных записей WhatsApp, вероятно, проведет обширное тестирование, прежде чем система будет внедрена для всех пользователей.