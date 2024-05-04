Всего пару дней назад компания Lenovo официально представила игровой монитор Lecoo N2721U. Теперь игровой монитор Lenovo Lecoo N2721U поступил в продажу в Китае.

JD.com

Компания Lenovo недавно представила в Китае игровой монитор Lecoo N2721U. Этот 27-дюймовый монитор с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) имеет частоту обновления 160 Гц и IPS-панель с временем отклика 1 мс GtG в оттенках серого, что обеспечивает минимальную размытость и появление искажений при движении, что в целом улучшает впечатления от просмотра. Монитор также имеет 10-битную глубину цвета, 98% охват цветовой гаммы DCI-P3 и пиковую яркость 400 нит.

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Lenovo Lecoo N2721U обладает коэффициентом контрастности 1000:1, обеспечивая исключительную четкость и плавность визуальной динамики для различных приложений, включая игры, просмотр телепрограмм и профессиональный графический дизайн. Он поддерживает технологию AdaptiveSync против разрывов для плавного и бесперебойного изображения и имеет функцию интеллектуального разделения экрана PIP/PBP.

JD.com

Монитор поставляется с прочной подставкой, которая поддерживает наклон и различные углы обзора для эргономичного комфорта. Монитор оснащен двумя интерфейсами - DisplayPort 1.4 (x1) и HDMI 2.1 (x2), обеспечивающими высокоскоростную передачу данных и универсальное подключение к различным устройствам ввода. Игровой монитор Lenovo Lecoo N2721U уже доступен для покупки на сайте JD.com в Китае по цене 1599 юаней (221 доллар). Однако, информация о глобальной доступности пока не поступала.