Компания Huawei в первом квартале увеличила прибыль более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Rubaitul Azad / Unsplash

Прибыль китайского технологического гиганта Huawei в первом квартале этого года выросла на 564%, достигнув 2,7 миллиарда долларов. Это более чем в пять раз превышает прибыль компании за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли связан с тем, что Huawei продолжает восстанавливать свои позиции и сокращать продажи конкурента Apple в Китае, несмотря на санкции, наложенные США.

реклама

Санкции, введенные в 2019 году, ограничили доступ Huawei к компонентам американского производства и замедлили производство смартфонов. Компания реагировала на это диверсификацией в другие области, такие как 5G, искусственный интеллект и технологии интеллектуального вождения. Huawei представила высокопроизводительный смартфон Mate 60 Pro, оснащенный чипом, который эксперты считают невозможным без использования иностранных технологий.

Помимо растущей прибыли, выручка компании также выросла на 36,7%, достигнув 24,7 миллиарда долларов. Прибыль не была распределена по секторам. Компания Huawei не зарегистрирована на бирже, поэтому не обязана публиковать детальные результаты, как обычные крупные компании.

Напряженность между США и Китаем остается высокой, так как две крупнейшие экономики мира ведут ожесточенное технологическое соперничество. Соединенные Штаты призывают своих союзников запретить использование технологии 5G компании Huawei, утверждая, что Китай может использовать ее для мониторинга коммуникаций и трафика данных.

Компания Huawei выразила уверенность в достижении своих годовых бизнес-целей и устойчивом росте. Представитель компании отметил, что индустрия и глобальные рынки все еще полны неопределенностей и напомнил о высокой напряженности в отношениях между Китаем и США.