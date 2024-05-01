В интервью Kinda Funny Games Тодд Говард сообщил, что Starfield Shattered Space выйдет осенью этого года, а также о небольшом обновлении для игры, которое будет анонсировано позже на этой неделе.

Gamereactor.cn

Первое крупное DLC для Starfield, Shattered Space, вызывает у фанатов вопросы, поскольку Тодд Говард сообщил о сокращении сроков выхода. Долгожданное расширение должно выйти в этом году, а его появление подтверждено осенью. В недавнем интервью на Kinda Funny Gamescast Говард также рассказал о новом обновлении Starfield, в котором, помимо прочего, появятся дополнительные элементы кораблестроения и карты городов.

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Поклонники Bethesda с нетерпением ждут новых материалов для популярной франшизы, и, похоже, разработчик не собирается сдерживать себя, когда речь заходит о расширении вселенной Starfield. Хотя подробности о DLC пока не разглашаются, геймеры могут ожидать захватывающего космического приключения с множеством новых возможностей и улучшений геймплея.





По мере приближения даты релиза игроки могут быть уверены, что Starfield продолжит развиваться и расти. Так что пристегните ремни и приготовьтесь исследовать просторы космоса в новой захватывающей главе саги о Starfield.