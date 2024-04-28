Компании Hyundai и Kia объявили о намерении использовать технологии интеллектуальных облачных вычислений Baidu, чтобы ориентироваться в изменяющихся правилах обработки данных, принятых в Пекине.

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Hyundai Motor и Kia Motors подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в области интеллектуальных технологий и подключенных к интернету автомобилей с компанией Baidu, сообщает информационное агентство Yonhap. Стороны будут совместно развивать новую бизнес-экосистему в области подключенных к интернету автомобилей, систем без водителя, интеллектуальных транспортных систем и облачных вычислений.

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Соглашение предусматривает, что Hyundai Motor и Kia Motors будут сотрудничать с Baidu для разработки совместимых решений с использованием интеллектуального облака Baidu. Компании также планируют изучить новые продукты и будущие проекты с использованием искусственного интеллекта, а также новые бизнес-модели.

Hyundai заявила, что в рамках усилий по внедрению Software Defined Everything (SDx) компания стремится производить и поставлять лучшие устройства и мобильные решения для всех. В будущем обе компании будут укреплять свое стратегическое сотрудничество и вместе работать над созданием интеллектуальной экосистемы подключенных автомобилей в Китае.

Во время автовыставки в Гуанчжоу главный операционный директор Kia China Ян Хунхай объявил, что Kia сотрудничает с Baidu, Tencent и другими ведущими китайскими технологическими компаниями, чтобы предоставлять автомобильные услуги, которые лучше соответствуют привычкам китайских потребителей. Чтобы удовлетворить интеллектуальные потребности пользователей, Kia и Baidu Wenxin Diao Long совместно разработали новую автомобильную систему и разрешили автономное вождение L4 для дорожных испытаний в Китае.

Янь Хонхай подчеркнул, что Kia никогда не покинет китайский рынок, и заявил, что компания будет поддерживать высокий уровень внимания и сосредоточенности на китайском рынке.