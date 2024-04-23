После пяти месяцев молчания космический аппарат Nasa «Вояджер-1» снова вышел на связь с Землей, преодолев непонятный сбой связи с помощью инновационного решения.

NASAКосмический зонд "Вояджер-1", несмотря на технические проблемы, которые привели к пятимесячному перерыву в отправке полезных данных на Землю, сумел восстановить связь и продолжить свою межзвездную миссию.

Команда Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Пасадене (Калифорния) успешно устранила проблему со связью, возникшую, когда блок модуляции телеметрии системы полетных данных зонда начал излучать неразборчивый кодовый рисунок в ноябре 2023 года.

реклама

После подробной диагностики и устранения неполадок, в ходе которой было проведены "позывы" в систему для выявления причины аномалии, инженеры обнаружили поврежденную память, затронувшую 3 % системы полетных данных. Инновационное решение команды заключалось в перемещении поврежденного кода в другие области системной памяти, обеспечении его совместной работы и обновлении всех ссылок на его новое местоположение.

20 апреля команда получила читаемые инженерные данные с "Вояджера-1", что стало важной вехой в продолжении миссии. Теперь космический аппарат находится в удовлетворительном состоянии, и команда готовится к перемещению других затронутых частей системного программного обеспечения, рассчитывая получить научные данные в ближайшие недели.

Запущенный в 1977 году с миссией, изначально рассчитанной на пять лет, "Вояджер-1" превзошел все ожидания и стал самым дальним и самым старым действующим космическим аппаратом человечества. Несмотря на трудности, упорство и изобретательность команды позволили "Вояджеру-1" продолжить свою историческую миссию по сбору и передаче бесценной информации из дальних уголков космоса.