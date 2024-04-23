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Kefir32
Google выпускает Android 15 Beta 1.1 с исправлениями ошибок NFC
Спустя примерно две недели после выпуска первой публичной бета-версии Android 15, компания Google выпустила обновление "точка-один" для первой бета-версии.

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Изображение нейросети

Компания Google активно работает над улучшением операционной системы Android 15, и недавний выпуск Android 15 Beta 1.1 является свидетельством ее преданности своему делу. Это небольшое обновление устраняет проблемы с NFC, которое появилось в первой бета-версии. О чем именно идет речь неясно, но в журнале изменений указано: "исправлены различные проблемы с NFC"

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Обновление Android 15 Beta 1.1, обозначенное как AP31.240322.023, теперь доступно для ряда устройств Google Pixel, включая Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Это обновление не только исправляет проблемы, связанные с NFC, но и устраняет другие ошибки, за которыми Google внимательно следит.

Хотя первые отчеты показывают, что Android 15 Beta 1.1 успешно решает проблемы с NFC, пользователи также выражают желание улучшить время автономной работы. Google планирует выпустить еще как минимум три крупных обновления Android 15 Beta этим летом с целью доработки и оптимизации операционной системы перед финальным релизом в конце этого года.

Эти обновления, вероятно, будут содержать дополнительные исправления ошибок, улучшения производительности и, возможно, новые функции для улучшения работы Android в целом. По мере продолжения процесса разработки пользователи и разработчики могут ожидать больше информации о предстоящих функциях и улучшениях Android 15, что поможет им подготовиться к переходу на новую операционную систему.


#android 15 #android 15 beta 1.1
Источник: androidheadlines.com
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