Мошенники направляют запрос на перевод номера на электронную SIM-карту через веб-сайт или приложение.

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В последнее время в России активно разрабатываются новые схемы обмана, направленные на потерю денежных средств и личных данных потерпевших. Одна из последних подобных атак связана с использованием электронных SIM-карт (eSIM). Преступники имитируют перевод номера телефона потерпевшего на eSIM через сайт или мобильное приложение оператора связи.

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После успешного перевода, жертва теряет доступ к своему номеру, а преступники получают возможность проникнуть в банковские приложения, осуществлять транзакции и даже заявлять на кредит. Коды подтверждения транзакций отправляются на eSIM, контроль над которым находится в руках обманом привлеченных.

Эксперты рекомендуют использовать сильные пароли и менять их часто. Важно не реагировать на подозрительные сообщения и быть настороженным, чтобы не стать жертвой обманщиков. В случае подозрительных звонков или сообщений не предоставляйте личные данные и не переводите деньги. Общения с неизвестными людьми следует избегать. Если произошла неудача, важно сразу же сообщать подозрительные факты в органы внутренних дел.

Если вы получили такое сообщение, обратитесь немедленно к вашему оператору связи, чтобы заблокировать доступ к вашему номеру и предотвратить дальнейшее преступническую деятельность.