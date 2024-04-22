Ожидается, что Apple представит функции искусственного интеллекта на устройствах в iOS 18, как сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Изображение нейросетиСогласно информации журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, ожидается, что Apple представит функции искусственного интеллекта (ИИ) на своих устройствах в iOS 18. Эти функции будут показаны на предстоящей конференции WWDC, которая, вероятно, состоится в июне. Эти функции, называемые языковыми моделями устройств (LLM), будут работать локально на устройствах, используя выделенные блоки нейронной обработки (NPU) в процессорах. Это обеспечит более быструю и эффективную обработку задач ИИ.

LLM на устройствах также обеспечат более высокий уровень безопасности и производительности, поскольку данные не будут передаваться на облачные серверы. В случае отсутствия или слабого интернет-соединения они все равно смогут продолжать свою работу. Возможно, интерес Apple к функциям ИИ на базе LLM на устройствах связан с их разработкой системы разговорного ИИ ReALM и созданием большой языковой модели Ajax.

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Однако LLM на устройствах имеют свои ограничения и не могут конкурировать с облачными LLM от Google в плане предоставления новейшей информации и возможностей обработки. Возможно, в будущем Apple сотрудничает со сторонними поставщиками облачных моделей ИИ, такими как Google, для улучшения функциональности iPhone.