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Kefir32
Стали известны размер батареи Redmi 13 5G и скорость зарядки
Новая утечка, появившаяся на Weibo, раскрыла размер батареи и возможности зарядки устройства.

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Redmi 13/mi.com

После успеха 5G-телефона Xiaomi Redmi 12 компания Xiaomi готовится к выпуску его преемника, Redmi 13. Redmi 12 был официально представлен в Китае в августе прошлого года, а его стартовая цена составляла всего 999 юаней. Теперь стали появляться подробности о предстоящем Redmi 13.

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Согласно недавней утечке от блогера @experiencemore, Redmi 13, получивший внутреннее кодовое название "breeze" с моделью N19, должен принести несколько интересных обновлений. Ожидается, что процессор останется Snapdragon 4 Gen 2, а емкость аккумулятора увеличится до 33 Вт+5000 мАч.

По слухам, Redmi 13 будет опираться на своего предшественника, Redmi 12 5G. Устройство будет иметь корпус из двустороннего стекла с гладкими вертикальными краями и толщиной 8,17 мм. Он станет доступен в двух стильных цветах: белый ледяной фарфор и серый звездный камень.

Redmi 12 5G может похвастаться процессором Snapdragon 4 Gen 2, изготовленным по 4-нм техпроцессу с частотой процессора до 2,2 ГГц. Его 6,79-дюймовый прямой ЖК-экран имеет разрешение 2460×1080 и поддерживает частоту обновления 90 Гц, регулировку яркости постоянным током и интеллектуальную настройку яркости.

Что касается камер, Redmi 12 5G оснащен 50-мегапиксельным основным объективом и 2-мегапиксельным глубинным объективом на задней панели. В нем установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт от стандартного зарядного устройства мощностью 22,5 Вт.

Что касается Redmi 13, то конкретная дата выхода и подробности о конфигурации пока остаются в секрете, поэтому поклонники с нетерпением ждут дальнейших обновлений.

#xiaomi #redmi #redmi 13 5g
Источник: gizmochina.com
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