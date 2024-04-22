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Kefir32
GalaxyClub: Samsung приступила к работе над Galaxy S24 FE
Несмотря на то, что конкретные сведения об этом смартфоне пока скудны, GalaxyClub, надежный источник утечек о Samsung, сообщил, что Samsung готовит новый смартфон под кодовым названием R12.

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По слухам, Samsung работает над новым смартфоном в серии Galaxy S24 под кодовым названием R12, который, предположительно, станет Galaxy S24 FE. Также ожидается, что компания представит свои следующие складные смартфоны серии Galaxy Z, планшеты серии Galaxy Tab S10, часы серии Galaxy Watch 7 и носимые устройства Galaxy Ring. Galaxy S24 FE, следуя примеру предыдущих моделей FE, может быть представлен в ноябре или позже.

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Galaxy S23 FE, представленный в октябре прошлого года, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC в США и Samsung Exynos 2200 SoC в других странах, а также 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Он оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц и работает на базе One UI 5.1 под управлением Android 13 (с возможностью обновления до Android 14). Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4 500 мАч, поддерживающим 25 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки.

Набор камер включает 10-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного (основная, с OIS), 12-мегапиксельного (ультраширокоугольная) и 8-мегапиксельного (телефото, с 3-кратным оптическим зумом) датчиков. Среди других примечательных особенностей Galaxy S23 FE - двойные динамики и корпус со степенью защиты IP68.

Samsung представила Galaxy S23 FE в октябре прошлого года. Поэтому, учитывая текущую стадию разработки S24 FE, более вероятным представляется запуск в ноябре или позже.

#samsung #galaxy s #galaxy s24 fe
Источник: gizmochina.com
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Red Flag
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Ебанько все это кто кроме тебя?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
11:00
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Red Flag
10:59
Вот ты ебанько , сам без доказательст сделал вброс, не подтвердил, и сам себя победителем назначил, В психушке день открытых дверей?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
10:56
Совет правильный! Но мимо как всегда. Однако для чатовой бабули на лавочке сойдет )
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
10:56
Нет про твое огульное пиздабольство товарищ-железнодорожник-стрелочник
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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