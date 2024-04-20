Согласно просочившимся изображениям, которыми поделился Роланд Квандт, Huawei Watch Fit 3 выглядят так же, как и Apple Watch.

Изображение нейросети

Компания Huawei готовит к выпуску новые смарт-часы Watch Fit 3, которые имеют схожий дизайн с Apple Watch. Устройство имеет квадратный циферблат с закругленными углами, вращающуюся цифровую заводную головку в правом верхнем углу и физическую кнопку внизу, похожие на Apple Watch.

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Скриншот/Roland Quandt

Единственное отличие от Apple Watch состоит в чуть более толстых ободках экрана и другой металлической рамке. Остальные особенности дизайна, включая ремешок без традиционных ушек, делают Huawei Watch Fit 3 очень похожими на Apple Watch, и их будет сложно отличить.

Новые часы ожидают появление в продаже в ближайшие недели.