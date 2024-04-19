Благодаря обновлению внутренней бета-версии Xiaomi 14 Ultra, поддерживающей сети 5.5G, произошел значительный скачок в развитии сетевых возможностей

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Недавнее внутреннее бета-обновление для Xiaomi 14 Ultra привнесло существенные улучшения в сетевые возможности устройства, включая поддержку сетей 5.5G. Эти обновления устанавливают новые стандарты производительности сети и удобства использования. Технология 5.5G является значительным шагом вперед по сравнению с 5G и обещает достижение пиковых скоростей и минимальной задержки связи в 10 раз больше, чем 5G.

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Интеграция 5.5G в устройства, такие как Xiaomi 14 Ultra, позволяет улучшить скорость передачи данных, снизить задержки и повысить надежность сети. Такие возможности станут ключевыми элементами следующего поколения технологического прогресса и позволят расширить возможности подключения в масштабах всего мира.

Xiaomi 14 Ultra продемонстрировал выдающуюся производительность в сети 5.5G, достигнув скорости передачи данных более 5 Гбит/с. Такие результаты показывают передовые возможности технологии 5.5G и устанавливают новый стандарт производительности для пользователей. Чрезвычайно высокая скорость сети позволяет использовать новые возможности IoT-устройств и гарантирует беспроблемную интеграцию в различные индустрии и приложения.

Обновление для Xiaomi 14 Ultra, обозначенное как 1.0.9.0UNACNXM, весит всего 527 МБ и предлагает ряд новых функций и улучшений. Оно добавляет удобную спутниковую связь и бизнес-входы Tiantong, что облегчает работу с использованием спутников. Также обновление включает в себя апрельский патч безопасности 2024 года для повышения защиты системы.

Не только Xiaomi 14 Ultra, но и другие китайские бренды такие, как OPPO, vivo и iQOO, уже подтвердили поддержку сетей 5.5G на своих устройствах. Это позволяет пользователям насладиться высокой скоростью передачи данных и другими преимуществами 5.5G-технологии. Все это свидетельствует о стремлении китайских компаний к технологическому прогрессу и глобальному расширению возможностей подключения.