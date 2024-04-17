Xiaomi выпустила три новых модели телевизоров — Redmi A50/55/65 2025

ithome.com

Xiaomi представляет три новых модели телевизоров Redmi A50/55/65, которые уже доступны для предварительного заказа по ценам: 1399 юаней (18 000 рублей), 1599 юаней (21 000 рублей) и 2199 (29 000 рублей) юаней соответственно. Особое внимание уделяется 65-дюймовой модели, которая имеет 4K разрешение, яркость 200-300 нит, покрывает 78% цветового пространства DCI-P3, с ΔE менее 3. Телевизор также оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт каждый, поддержкой звука DTS и предустановленной операционной системой ProSour.

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ithome.comОн также имеет четырехъядерный процессор A35, 2+32 ГБ памяти и поддержку режима 120Hz Competition Mode, который удваивает частоту обновления экрана до 120 Гц при подключении через HDMI. Помимо этого, телевизор имеет металлический корпус Unibody, два порта USB 2.0 и два порта HDMI, поддержку Wi-Fi 2,4 ГГц, размеры 1446x892x313 мм и три уровня энергоэффективности. Таким образом, эти новые модели телевизоров от Redmi предлагают широкий набор функций и современный дизайн по доступной цене.