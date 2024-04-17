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Kefir32
Motorola выпустила смартфон Moto Edge 50 Ultra с деревянной задней крышкой и процессором S8s Gen 3
Moto выпустила усовершенствованный смартфон Edge 50 Ultra с уникальной деревянной задней крышкой

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Компания Moto в очередной раз поразила мир технологий своей последней новинкой - Moto Edge 50 Ultra. Эта новая модель оснащена целым рядом впечатляющих функций, которые отличают ее от предшественников. Одной из примечательных особенностей Edge 50 Ultra является уникальная деревянная задняя крышка, которая отличается от кожаных чехлов, использовавшихся в предыдущих моделях.


Помимо оригинального дизайна, Edge 50 Ultra оснащен обновленным процессором S8s Gen 3, который обеспечивает более высокую производительность по сравнению с предшественником, Edge 50 Pro. Телефон доступен в двух вариантах: 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ, что позволяет удовлетворить потребности пользователей с различными объемами памяти.

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Технические характеристики камеры Edge 50 Ultra также на высоте: 50-мегапиксельный основной объектив, 64-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Фронтальный объектив также впечатляет: 50 миллионов пикселей и поддержка автофокуса. Такая продвинутая система фотосъемки делает Edge 50 Ultra сильным соперником на рынке камер для смартфонов.

Среди других особенностей Edge 50 Ultra - 6,7-дюймовый экран с высоким разрешением, поддержка частоты обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с функциями быстрой зарядки 125 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт, двойные стереодинамики, Dolby Atmos, а также сертификация водо- и пыленепроницаемости по стандарту IP68.

Несмотря на то что Edge 50 Ultra обладает первоклассными характеристиками, его цена может стать сдерживающим фактором для некоторых покупателей. В Европе цена телефона составляет от 1 000 евро (около 8 320 гонконгских долларов), что делает его одной из самых дорогих моделей на рынке. Однако если телефон появится на других рынках, например в Гонконге, цена может оказаться более конкурентоспособной.


В целом Moto Edge 50 Ultra впечатляет своим уникальным дизайном, расширенными возможностями и высококачественной производительностью. В ближайшие недели он поступит в продажу на европейском рынке и предложит любителям техники смартфон премиум-класса.

#motorola #moto edge 50 ultra
Источник: eprice.com.hk
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