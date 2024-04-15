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Kefir32
Apple удалила эмулятор Game Boy iGBA из App Store из-за спама и нарушений авторских прав
Сегодня компания Apple сообщила, что удалила эмулятор Game Boy iGBA из App Store за нарушение Руководства по обзору приложений, касающегося спама и авторских прав

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9to5mac.com

В прошедшие выходные появилось приложение iGBA, которое позволяло пользователям iPhone играть в игры Game Boy, однако, оно быстро стало объектом критики и возмущения со стороны пользователей и разработчиков. Приложение, которое быстро заняло верхние позиции в списке самых скачиваемых приложений в App Store, было обвинено в плагиате и заполнено рекламой.

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Основным обвинением стало копирование кода и функциональности GBA4iOS, открытого исходного кода приложения, созданного разработчиком Riley Testut. Testut выразил свое недовольство в социальных сетях, указав, что iGBA была создана без его разрешения и заполнена рекламой и трекерами. Он также заметил, что он "очень рад" существованию App Review в Apple, который, по его мнению, должен защищать пользователей от подобных "мошенничеств и подделок".

iGBA позволяло пользователям загружать и использовать ROM-файлы игр Game Boy, которые доступны в интернете для множества игр, включая популярные серии Pokémon и The Legend of Zelda. Хотя iGBA больше недоступно в App Store, пользователи, которые уже его установили на свои iPhone, все еще могут использовать его.

На сайте потребительской поддержки в США компании Nintendo ясно указывается, что скачивание пиратских копий их игр является незаконным. Неизвестно, направлял ли Nintendo жалобу в Apple относительно iGBA и сыграло ли это роль в решении удалить приложение.

В рамках правил App Review Guidelines от Apple, связанных с авторскими правами, указывает, что приложения должны содержать только контент, созданный разработчиками или имеющий разрешение на использование. В случае нарушения этих правил, приложение может быть удалено.

iGBA появилось на фоне обновления правил App Review Apple, разрешающего "ретро-консольным эмуляторам игр", что вызывает вопросы относительно того, что будет разрешено в будущем после снятия приложения с App Store.

Riley Testut, создатель GBA4iOS, после инцидента с iGBA, продолжил работу над еще одним эмулятором игр Nintendo, названным Delta. Это приложение распространяется вне App Store. В Европе Delta будет доступно через альтернативный магазин приложений AltStore, предназначенный для iPhone. Неясно, планирует ли Testut сделать Delta доступным в App Store после изменения правил.

В целом, инцидент с iGBA поднял вопросы о защите авторских прав и проверке качества приложений в App Store, а также вызвал озабоченность у разработчиков, которые создают открытые исходные коды приложения, надеясь на поддержку сообщества и честное сотрудничество, а не копирование и коммерциализацию их работы.

#app store #game boy #igba
Источник: macrumors.com
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