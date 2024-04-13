Компания Samsung наконец-то подтвердила, что функции Galaxy AI появятся на флагманских смартфонах Galaxy, выпущенных в 2022 и 2021 годах.

Корейский модератор сообщества Samsung Korea сообщил, что модели серий Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Tab S8 получат функции Galaxy AI и One UI 6.1. Однако модели 2021 года получат доступ только к двум функциям: Google Circle to Search и Magic Rewrite (Chat Assist). Функции Galaxy S23 FE будут доступны для устройств 2022 года, за исключением Instant Slo-mo из-за возможных проблем с производительностью чипов Exynos и Snapdragon, используемых во флагманских устройствах до 2023 года.

реклама

Сообщение о предстоящих обновлениях подтверждает Samsung, и они планируют развернуть функции, начиная с One UI 6.1, в начале мая. Однако эти сроки могут быть характерны только для Кореи, а в некоторых странах обновление может начаться в текущем месяце. Тем не менее, стоит дождаться официального подтверждения Samsung относительно планов выпуска в других регионах.

Стоит отметить, что Samsung продолжает развивать функции и возможности своих флагманских устройств, предоставляя пользователям постоянные обновления и инновации. Это делает их продукцию актуальной и привлекательной для тех, кто ищет оптимальное сочетание функциональности и стиля.