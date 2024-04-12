Новая серия ULT состоит из беспроводных наушников ULT WEAR и беспроводных колонок ULT FIELD.

Unwire.hk

Компания Sony официально представила новую серию аудиоустройств ULT POWER SOUND, ориентированную на воспроизведение мощного низкочастотного звука. Серия, в которой известная функция "MEGA BASS" заменена на новую "ULT POWER SOUND", состоит из новых наушников и двух Bluetooth-колонок.

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Наушники ULT WEAR оснащены 40-миллиметровыми динамиками и встроенным процессором V1, обеспечивающим мощные звуковые эффекты. Они также оснащены кнопкой "ULT" для переключения между двумя режимами сабвуфера - ULT 1 для глубоких низкочастотных басов и ULT 2 для еще более мощных басов. Пользователи могут регулировать громкость басов через мобильное приложение и настраивать режимы в соответствии со своими предпочтениями.

Unwire.hk

Кроме того, наушники ULT WEAR поддерживают активное шумоподавление и подавление шума ветра, а максимальное время воспроизведения составляет 50 часов. Они также оснащены функцией быстрой зарядки и поддерживают такие функции, как DSEE для улучшения качества звука и трекинг головы для полного погружения.

Unwire.hk

Bluetooth-колонка ULT FIELD 1 легкая и портативная, поддерживает стандарты пыле- и водонепроницаемости IP67. Она оснащена кнопкой ULT для переключения между режимами и поставляется в четырех цветовых вариантах. Колонка ULT FIELD 7, напротив, больше по размеру и обеспечивает глубокие басы, а максимальное время воспроизведения составляет 30 часов.

Unwire.hk

Обе колонки ULT FIELD поддерживают двухмашинное подключение для воспроизведения стерео и могут быть соединены с 100 беспроводными колонками Sony в режиме вечеринки. Цены на ULT FIELD 1 и ULT FIELD 7 пока не определены, а дата выхода ожидается в июле 2024 года.

Новая серия ULT POWER SOUND от Sony призвана совершить революцию в области персонального аудио, предлагая пользователям мощные басы и передовые функции для захватывающего прослушивания.