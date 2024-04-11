Компания Huawei представила новейшую версию ноутбука MateBook X Pro на конференции Hongmeng Eco Spring Communication Conference в Китае.

На конференции Hongmeng Eco Spring Communication Conference в Китае компания Huawei анонсировала последнюю версию ноутбука MateBook X Pro. Новая модель отличается тонким и легким дизайном, мощной производительностью и инновационными функциями.

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Невероятно легкий MateBook X Pro весит всего 980 граммов, что делает его легче 13,6-дюймового Apple MacBook Air. Его корпус изготовлен из авиационного магниевого сплава, что обеспечивает долговечность при сохранении элегантного внешнего вида. Для достижения баланса между весом и прочностью Huawei использовала новую архитектуру Cloud Falcon, а также первый в отрасли "алмазный алюминиевый материал".

С точки зрения производительности, MateBook X Pro оснащен новейшим процессором Core Ultra 9, способным обеспечить до 40 Вт производительности. По словам Huawei, по производительности он превосходит Apple MacBook Pro 14, сохраняя при этом меньший вес. На данный момент MateBook X Pro является единственным ноутбуком в пределах 1-килограммового веса, оснащенным процессором Core Ultra 9.

Для обеспечения связи MateBook X Pro оснащен, как утверждает Huawei, первой в мире трехмерной антенной из метаматериала. Эта технология обеспечивает скорость передачи данных на 40-50 % выше, чем у Apple MacBook Pro 14.

В области звука Huawei добавила новую технологию "умного звукового экрана". Данная технология позволяет на 200 % повысить точность передачи слов, на 230 % улучшить подавление шума и изолировать голос говорящего непосредственно перед ноутбуком. MateBook X Pro оснащен звуковой системой с 6 динамиками.

Экран MateBook X Pro - это 14,2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 3120x2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он обладает высоким коэффициентом контрастности 1 млн:1, значительным снижением отражения экрана (70 %) и впечатляющим соотношением экрана к корпусу - 93 %. Пиковая яркость составляет 1000 нит.

MateBook X Pro - это первый ноутбук Huawei, в который интегрирована большая языковая модель Pangu. Благодаря ей можно использовать функции искусственного интеллекта, такие как обобщение текста в различных приложениях. Кроме того, Huawei сотрудничает с другими платформами ИИ, такими как WPS AI, Wen Xinyiyan и iFlytek Spark, чтобы предложить пользователям более полный опыт работы с ИИ. Ноутбук поддерживает зарядку мощностью 140 Вт по стандарту Huawei Turbo.

Базовая модель Huawei MateBook X Pro стоит 11 199 юаней, около 1547 долларов, и оснащается процессором Core Ultra 7, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ. Благодаря легкому дизайну, мощной производительности и инновационным функциям новый MateBook X Pro призван конкурировать с другими топовыми ноутбуками на рынке.