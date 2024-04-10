Google Messages начнут показывать всплывающее предупреждение пользователям, которые переходят по ссылкам, полученным с незнакомых номеров.

Google Messages, стандартное приложение для обмена сообщениями на большинстве Android-устройств, скоро может получить полезную функцию безопасности. Эта функция будет предупреждать пользователей о возможных рисках при открытии ссылок, полученных от неизвестных номеров через стандарт RCS текстовых сообщений. Возможно, эта функция также будет доступна для протокола SMS в Google Messages.

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Предупреждение появится в виде диалогового окна с текстом "Осторожно: этот отправитель не является одним из ваших контактов" и "Ссылки от людей, которых вы не знаете, могут открыть нежелательное или вредное содержание". Для продолжения открытия ссылки пользователю потребуется пометить флажок с текстом "Продолжить с возможным риском...Я понимаю, что эта ссылка может быть вредной". Затем пользователь может нажать кнопку "Продолжить", чтобы открыть ссылку или "Отмена", чтобы вернуться.

На данный момент Google Messages уже предоставляет предупреждение перед открытием ссылок от неизвестных контактов, но пользователи могут просто нажать "Продолжить", чтобы обойти предупреждение. Новая функция требует от пользователя активного признания возможной опасности перед продолжением, что добавляет дополнительный уровень безопасности. Эта функция была замечена в версии "20240402_01_R CO 0" бета-версии после включения специальных флагов, но она еще не доступна для тестировщиков бета-версии или пользователей стабильной версии. Однако, учитывая, что функция работает после некоторых изменений в системе, она скорее всего появится для пользователей в ближайшее время.

В то время как Apple iPhone, вероятно, получит поддержку RCS-текстовых сообщений в ближайшее время, эта функция может быть также внедрена в соответствующее приложение на iPhone с подобными безопасными мерами.