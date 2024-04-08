Samsung опубликовала анонс, в котором сообщила, что 22 апреля на южнокорейском рынке стартуют продажи универсального компьютера All-in-One Pro.

Корпорация Samsung запланировала начать продажи на корейском рынке универсального компьютера 2024 All-in-One Pro, который по дизайну напоминает Apple iMac. All-in-One имеет металлическую раму и ультратонкий дизайн с толщиной основания всего 6,5 мм, что позволяет расширить пространство рабочего стола.

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Его экран оснащен 27-дюймовым 4K-дисплеем с динамиками панорамного звука Dolby Atmos специально для таких задач, как игры и видео. Компьютер работает на базе процессора Intel Core Ultra, который обеспечивает дальнейшее повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением чипов Intel Core i5. Объем оперативной памяти составляет от 16 ГБ, а объем SSD-накопителя - от 256 ГБ. Подключив смартфон Galaxy, все пользователи Samsung All-in-One Pro смогут использовать камеру телефона в качестве компьютерной камеры.

All-in-One также поддерживает такие функции Galaxy Ecosystem, как Quick Share, Second Screen и Multi Control, чтобы повысить продуктивность работы пользователей.

Информация о том, будет ли устройство выпущено на других рынках, пока не подтверждена. Стартовая цена этого компьютера составляет 1,99 миллиона вон(около 135 000 рублей).