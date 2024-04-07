Компания Apple обновила свои правила App Store, разрешив эмуляторы игр на своей платформе по всему миру, что стало значительным изменением политики.

Недавно компания Apple внесла серьезные изменения в правила App Store, отменив давний запрет на использование эмуляторов на iPhone и iPad. Этот шаг считается важным событием в истории App Store и, несомненно, является хорошей новостью для любителей ностальгических игр и разработчиков.

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Согласно последнему обновленному руководству Apple 4.7, App Store теперь разрешает запускать "небинарное встроенное программное обеспечение" в размещенных приложениях. Это изменение касается, в частности, "приложений-эмуляторов ретро-игровых консолей", официально открывая область, которая ранее была практически запрещена из-за запрета на запуск внешнего кода.

Apple особо подчеркивает, что разработчики несут ответственность за любое программное обеспечение, которое может быть загружено в их приложения, и что добавляемые расширения и ROM должны соответствовать нескольким руководящим принципам и всем применимым законам. Это включает в себя соблюдение всех правил конфиденциальности, включая методы фильтрации нежелательного контента, предоставление механизма отчетности о контенте, а также положения о покупке цифровых товаров и услуг в приложении.

Хотя концепция эмулятора разрешена законом, использование файлов ROM или оригинального кода производителя, которые не принадлежат пользователю, является незаконным. В прошлом эмуляторы на взломанных устройствах часто опирались на предоставленные пользователем файлы ROM. Пока неясно, как будет соблюдаться новая политика.

Это революционное изменение в правилах App Store, несомненно, произведет фурор в индустрии мобильных игр, ведь теперь у разработчиков и геймеров будет больше свободы для изучения и наслаждения классическими играми на своих устройствах Apple. Этот шаг Apple свидетельствует о значительном изменении в подходе к ретро-играм и может проложить путь для более инновационных и захватывающих разработок в будущем.