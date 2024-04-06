В преддверии официального запуска на платформе бенчмарка Geekbench появились предполагаемые спецификации Redmi Turbo 3

Новый телефон Xiaomi Redmi с модельным номером 24069RA21C недавно вызвал шумиху в мире технологий после прохождения сертификации 3C. Информация о сертификации показала, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

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Устройство также появилось в тесте бенчмарка GeekBench, показав впечатляющие показатели производительности. В последней версии GeekBench 6.2.2 устройство набрало 1981 балл за одно ядро и 5526 баллов за многоядерный процессор, что свидетельствует о потрясающих вычислительных возможностях.

Согласно данным из базы данных бенчмарка, устройство, как ожидается, будет оснащено мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3 и будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 14. Кроме того, по слухам, устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти для бесперебойной работы в режиме многозадачности.

Интересно, что устройство имеет кодовое название "Peridot" (Перидот) и, предположительно, будет представлено на международном рынке как Redmi Note 13 Turbo (POCO F6). Xiaomi официально объявила, что первый продукт новой серии Redmi в новом десятилетии, Turbo 3, будет представлен в этом месяце. Новая серия получила внутреннее название "Little Tornado".

Новая серия позиционируется как линейка продуктов среднего уровня производительности и, как ожидается, будет ориентирована на потребителей, ищущих баланс между высококачественными характеристиками и доступностью. Телефоны новой серии будут оснащены процессором Snapdragon 8s Gen 3, обеспечивающим плавную и эффективную работу.

Судя по просочившейся информации, новый телефон Redmi будет иметь гладкий дизайн с прямым экраном без пластиковых скоб. Подбородок устройства будет немного шире левой и правой границ, а общее соотношение экрана к корпусу будет сопоставимо с телефоном Redmi K70E.

Благодаря мощному процессору, впечатляющим результатам бенчмарков и многообещающим характеристикам, грядущий Redmi Note 13 Turbo (POCO F6) после своего выхода в конце этого месяца должен произвести фурор на рынке смартфонов.