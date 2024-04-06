Всё то, что нас не убивает, богаче делает других.

Компания Bandai Namco объявила о том, что саундтрек к игре Tekken 8 будет выпущен в виде виниловой коллекции. В этот специальный бокс-сет войдут 42 трека из долгожданной игры, расположенные на пяти отдельных дисках.

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Коллекция выпускается компанией Laced Records и будет иметь несколько различных изданий. Поклонники смогут выбрать стандартное издание с традиционными черными дисками, делюкс-издание с ограниченными синими и черными дисками с эффектом галактики или эксклюзивное издание Laced с однотонными розовыми и синими дисками.

Каждая коллекция также будет включать тематические внутренние втулки и футляр из твердого картона, украшенный иллюстрациями Bandai Namco и иллюстратора Самуэля Донато, на которых изображены любимые персонажи, такие как Джин и Дзюн Казама, Казуя Мисима, Азучена, Виктор Шевалье и Рейна.

Полная коллекция виниловых дисков Tekken 8 будет стоить 126 долларов(~11 000 рублей), а двойная пластинка - 45 долларов(~4000 рублей). Оба издания поступят в продажу в августе этого года.