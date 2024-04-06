Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Bandai Namco выпускает виниловую коллекцию саундтреков из Tekken 8
Всё то, что нас не убивает, богаче делает других.

реклама

Компания Bandai Namco объявила о том, что саундтрек к игре Tekken 8 будет выпущен в виде виниловой коллекции. В этот специальный бокс-сет войдут 42 трека из долгожданной игры, расположенные на пяти отдельных дисках.

реклама

Коллекция выпускается компанией Laced Records и будет иметь несколько различных изданий. Поклонники смогут выбрать стандартное издание с традиционными черными дисками, делюкс-издание с ограниченными синими и черными дисками с эффектом галактики или эксклюзивное издание Laced с однотонными розовыми и синими дисками.

Каждая коллекция также будет включать тематические внутренние втулки и футляр из твердого картона, украшенный иллюстрациями Bandai Namco и иллюстратора Самуэля Донато, на которых изображены любимые персонажи, такие как Джин и Дзюн Казама, Казуя Мисима, Азучена, Виктор Шевалье и Рейна.

Полная коллекция виниловых дисков Tekken 8 будет стоить 126 долларов(~11 000 рублей), а двойная пластинка - 45 долларов(~4000 рублей). Оба издания поступят в продажу в августе этого года.

#game #компьютерные игры #tekken 8 #soundtrack #саундтрек tekken
+
Написать комментарий (0)
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
2
Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
1
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
2
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
1
Lunar Dawn создаст лунный вездеход с возможностью работы на Луне на протяжении многих лет
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
6
Китайская компания COMAC пытается конкурировать с Boeing и Airbus
1
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
3
Смартфоны Samsung Galaxy S24 пользуются в России большим спросом
1
В Екатеринбурге обнаружили парковку, на которой забыли коллекцию автомобилей Ягуар
1
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
+
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
MSI выпустила компактный игровой ПК Trident AS с RTX 4070 SUPER и пару новых систем MAG Codex 6
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
50
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
50
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
58
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
214
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
56
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
79
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
8
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
6

Сейчас обсуждают

Pandas
10:48
Ну так тесты gamegpu на момент выхода актуальны, а дальше уже могли быть оптимизации что игр что дров. Нет вайна на дрова, есть объективная реальность что в дровах тянут производительность.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
10:46
бредятина уровня феникса aka ексельного гения! но амудня схавает!
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
10:45
Ну и во-первых, не 460Вт+, а 428Вт. Во-вторых, почти все игры(а может и все) из подборки у gamegpu были как минимум свежей версии, как максимум актуальной версии. А уж слышать вайн на дрова от предста...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Vorvort
10:45
Ага, странные.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
10:43
ахахха на 2 фпс. ору ( уровень погрешности ) . а шо такое? топ амудекала тож для нищиго разрешения получается... страные топы у амудни. но краснота хавает и просит ещё!
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
10:35
Стыдно прям капец...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Kira625
10:34
Секретным самолётом доставляют же. Ведь гражданский самолёт не поднимет мегатонну, поэтому самолёт и секретный. Рация на бронепоезде. ;)
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Михаил Авраменко
10:32
Вот не лень же пиндосам везти тысячи тонн древнего ржавого железа за пол мира...
США передали ВСУ грузовики, 25 назад учавствовавшие в ходе операции "Буря в пустыне"
Женя Кузнецов
10:31
Нет, буду позорить. А что ты мне сделаешь, пердун старый?
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
AggroShkolyar
10:28
Вот, специально для тебя прогнал в нищем разрешении.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем