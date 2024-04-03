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Kefir32
OmniVision и Xiaomi разработали 50-мегапиксельный основной датчик для Xiaomi MIX Flip
Последняя утечка информации раскрывает захватывающие подробности о предстоящем телефоне Xiaomi с раскладным экраном Xiaomi MIX Flip.

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Последняя утечка информации раскрывает захватывающие подробности о предстоящем телефоне Xiaomi со складным экраном Xiaomi MIX Flip. Информация была впервые обнаружена ресурсом Android Headlines, который изучил исходный код HyperOS и раскрыл революционные достижения в области камеры и экрана телефона.

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Одной из самых заметных особенностей Xiaomi MIX Flip являются передовые характеристики камеры. Телефон будет оснащен инновационным датчиком Light Hunter 800 (ovx8000), разработанным совместно Xiaomi и OmniVision Technology. Этот датчик, ранее использовавшийся в Redmi K70 Pro, может похвастаться такими впечатляющими характеристиками, как 50-мегапиксельная высокопроизводительная матрица, большая светочувствительная область 1/1,55 дюйма, сверхбольшой размер пикселя 2,0 мкм и широкий динамический диапазон 13,2EV. Эти технические возможности позволяют сенсору получать высококачественные и детализированные изображения при различных условиях освещения.

Помимо датчика Light Hunter 800, Xiaomi MIX Flip будет оснащен объективами Omnivision OV60A и OV32B. Датчик OV60A с 60 миллионами пикселей и размером матрицы 1/2,8 дюйма обычно используется для объективов selfie в других флагманских телефонах. Однако Xiaomi изобретательно внедрила этот датчик на задней панели MIX Flip, позволив пользователям использовать заднюю камеру для высококачественных селфи через небольшой экран, расположенный под модулем камеры. Кроме того, датчик OV60A позволяет использовать 2-кратный оптический зум.

Что касается экрана, то Xiaomi MIX Flip будет оснащен уникальным 1,5K-дисплеем, который находится между 2K и обычным разрешением. В то время как такие устройства, как Xiaomi Mi 14 Pro и Redmi K70 Pro, имеют PPI 560, MIX Flip предложит значение PPI 520.

С названиями моделей "2405CPX3DG / 2405CPX3DC", Xiaomi, как ожидается, запустит телефон с раскладным экраном MIX Flip в мае или июне этого года. 

#xiaomi #xiaomi mix flip #складной телефон xiaomi
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ev_rus
23:30
Не будешь, лишь короткое время. Тут таких петушков диванных как ты отщемили вначале сво тонну.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:29
Не вижу там ничего особо выдающегося и художественного.Обычная вполне графа,получше чем конечно в попугайной horizon -там блевотня а не графа
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Obscury
23:28
А в результате переговоров «нацики» тут же станут коммунистами, несогласные - согласными?
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ev_rus
23:27
С генератором НВ тут тоже играбельно, и еще плюс 20 фпс. Мне просто это не нужно, 60 фпс в 2к на макс выхожу, а генератор чутка добавляет вялости в этой игре (но намного меньше, чем генератор Амд). Ка...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:27
в группе дров нвидиа я был до осени 2023 -так что не пизди.помню как там обсуждали кривость дров.так что сосни хуйца еблан.И да ,я буду тебя оскорблять и чмырить ибо ты петух .засрал тут все своими го...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:25
Слышь подшконарный,мне похуй на твои зелено;опые форумы.мне тебя тут мудака надоело слышать
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:24
мыло я видел у товарища с этой же игрой на 4060ti и dlss качестве -хер там скрины так передадут .чем когда вблизи видишь.так что что фрс дерьмо .что длсс -дерьмо -пластилиновое .сорта говна ток разные...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Валерий Агапов
23:23
Я бы воздержался от скепсиса. Совсем недавно мы ржали от мультиков ( и я тоже) , а сегодня те ракеты летают, бомбы 3000 и много чего. Большая благодарность НАТО, что заставили нас проснуться. и это т...
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Вадим Кудрявцев
23:23
Ботяра evo снова завел старую песню о главном -божественные лучи с мылом от хуянга.Было ожидаемо.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
ev_rus
23:22
Мыло где ты увидел, если бы я честно не сказал, что с длсс. Ты реальный с обострением и задержкой развития. Посмотри со стороны как ты себя ведешь, в публичном чате. А на форуме рядом, где я с 2006 го...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
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