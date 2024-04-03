Последняя утечка информации раскрывает захватывающие подробности о предстоящем телефоне Xiaomi с раскладным экраном Xiaomi MIX Flip.

Последняя утечка информации раскрывает захватывающие подробности о предстоящем телефоне Xiaomi со складным экраном Xiaomi MIX Flip. Информация была впервые обнаружена ресурсом Android Headlines, который изучил исходный код HyperOS и раскрыл революционные достижения в области камеры и экрана телефона.

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Одной из самых заметных особенностей Xiaomi MIX Flip являются передовые характеристики камеры. Телефон будет оснащен инновационным датчиком Light Hunter 800 (ovx8000), разработанным совместно Xiaomi и OmniVision Technology. Этот датчик, ранее использовавшийся в Redmi K70 Pro, может похвастаться такими впечатляющими характеристиками, как 50-мегапиксельная высокопроизводительная матрица, большая светочувствительная область 1/1,55 дюйма, сверхбольшой размер пикселя 2,0 мкм и широкий динамический диапазон 13,2EV. Эти технические возможности позволяют сенсору получать высококачественные и детализированные изображения при различных условиях освещения.

Помимо датчика Light Hunter 800, Xiaomi MIX Flip будет оснащен объективами Omnivision OV60A и OV32B. Датчик OV60A с 60 миллионами пикселей и размером матрицы 1/2,8 дюйма обычно используется для объективов selfie в других флагманских телефонах. Однако Xiaomi изобретательно внедрила этот датчик на задней панели MIX Flip, позволив пользователям использовать заднюю камеру для высококачественных селфи через небольшой экран, расположенный под модулем камеры. Кроме того, датчик OV60A позволяет использовать 2-кратный оптический зум.

Что касается экрана, то Xiaomi MIX Flip будет оснащен уникальным 1,5K-дисплеем, который находится между 2K и обычным разрешением. В то время как такие устройства, как Xiaomi Mi 14 Pro и Redmi K70 Pro, имеют PPI 560, MIX Flip предложит значение PPI 520.

С названиями моделей "2405CPX3DG / 2405CPX3DC", Xiaomi, как ожидается, запустит телефон с раскладным экраном MIX Flip в мае или июне этого года.