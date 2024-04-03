C 3 апреля 2024 года сервис Samsung Pay прекратил работу с картами российской платёжной системы «Мир».

Добавление и использование карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay стало недоступно с 3 апреля, о чем компания объявила на своем официальном сайте.

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Катализатором этого решения стали санкции США, введенные против Национальной платежной системы "Мир" в феврале. В связи с этим приложение "Мир" было удалено из AppStore, что ограничило доступ пользователей. Более того, киргизская компания "Элкарт", отвечающая за обработку транзакций в национальной платежной системе, с 5 апреля прекращает операции с картами "Мир" в связи с продолжающимися санкциями США.

Однако уход Samsung Pay с российского рынка не создаст существенных препятствий для клиентов российских банков. В стране активно развиваются отечественные альтернативы и другие варианты бесконтактных платежей, такие как QR-коды, платежные стикеры и собственные платежные сервисы банков. В Тинькофф Банке, Сбербанке и ВТБ сообщили ТАСС, что уход Samsung Pay с российского рынка не создаст больших проблем для клиентов российских банков, так как в стране успешно развиваются отечественные аналоги и альтернативные решения для бесконтактных платежей.

В марте многие армянские банки также прекратили операции с картами "Мир" после введения Минфином США блокирующих санкций в отношении оператора Национальной системы платежных карт.

Ранее казахстанские банки ограничили обслуживание карт "Мир". По данным ВТБ, снять наличные с карт "Мир" в тенге можно в банкоматах банка, переводы в настоящее время недоступны. Подобную информацию предоставляют и другие банки.