Компания Apple наконец-то добавила на свой официальный сайт страницу с подробными техническими характеристиками для Apple Watch.

Компания Apple наконец-то добавила на свой официальный сайт страницы с подробными техническими характеристиками для Apple Watch. Ранее на странице каждого продукта на сайте Apple можно было найти подробные характеристики, за исключением Apple Watch. Однако последние обновления показали, что Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE второго поколения теперь имеют раздел "Технические характеристики", в котором отображается подробная информация о материалах, размере, процессоре и других характеристиках.

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Долгое время в серии Apple Watch этот раздел отсутствовал, а в нижней части обзорной страницы отображалось лишь сравнение различных моделей Apple Watch. Хотя некоторые характеристики были перечислены выше, подробные спецификации отсутствовали. Для большинства пользователей подробные характеристики могут и не стать решающим фактором, но их наличие - приятное дополнение.