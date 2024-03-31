На прошлой неделе компания Samsung анонсировала новый планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024), который выпускается в двух вариантах, а сейчас объявила его стоимость

samsung.com

На прошлой неделе компания Samsung анонсировала новый планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024), который выпускается в двух вариантах, а сейчас объявила его стоимость: версия с 64 Гб памяти и поддержкой Wi-Fi за 440 долларов (около 40 000 рублей) и версия с 128 Гб памяти за 478 долларов (около 44 000 рублей), доступная пока только в сером цвете.

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Как и его предшественники, новый Galaxy Tab S6 Lite оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем (2 000 x 1 200 пикселей, 15:9), стилусом S Pen и аккумулятором емкостью 7 040 мАч. Покупатели могут выбирать между версиями с Wi-Fi и LTE.

samsung.com

Что касается конфигурации ядра, то новая модель может похвастаться более мощным восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,4 и 2,0 ГГц по сравнению с 2,3 и 1,8 ГГц в предыдущем поколении. Хотя Samsung не уточнила модель, источники предполагают, что это может быть процессор Exynos 1280. Новая модель доступна в варианте 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти, с поддержкой карт microSD для расширения хранилища. Существует также версия на 128 ГБ, но в настоящее время она недоступна на сайте Samsung.

samsung.com

Новый Galaxy Tab S6 Lite поставляется с One UI 6.1, основанным на Android 14, что является значительным улучшением по сравнению с Android 12 и One UI 4.0 (с возможностью обновления до 6.0). Samsung утверждает, что планшет может воспроизводить видео в течение 14 часов и просматривать веб-страницы в течение 12/13 часов в сетях LTE и Wi-Fi соответственно. Скорость зарядки пока не объявлена. Ранее анонсированные модели Tab S6 Lite поддерживают только быструю зарядку мощностью 15 Вт.