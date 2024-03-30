Выпущенные в начале этого года часы Xiaomi Redmi Watch 4 получили обновление, добавляющее поддержку голосового помощника Amazon Alexa.

Часы Redmi Watch 4 только что получили одно из своих самых важных обновлений, наконец-то добавив поддержку голосового помощника Alexa и тем самым многократно расширив возможности умных часов.

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Redmi Watch 4 стали одними из самых интересных часов не только от Xiaomi, но и на рынке. Менее чем за 100 евро они предлагают нам полный контроль над своим здоровьем, спортивный мониторинг, звонки через Bluetooth, а теперь еще и поддержку Alexa, голосового помощника Amazon.

Как мы уже рассказывали, Redmi Watch 4 получили одно из самых важных обновлений, а именно V2.2.80. В нем Xiaomi включила поддержку голосового помощника Amazon, и все это благодаря тому, что перед нами часы, оснащенные микрофоном и динамиком.

Установка таймеров и будильников, управление умными устройствами в нашем доме или установка напоминаний - вот некоторые из возможностей, которые теперь предлагают нам Redmi Watch 4 благодаря поддержке Alexa. Очень привлекательное обновление, которое многократно увеличивает возможности этого носимого устройства.

Напомним, что Redmi Watch 4 получили большой успех на рынке не только за свои функциональные возможности, но и за то, что имеют рамку из алюминиевого сплава, экран LTPS AMOLED с частотой 60 Гц и автономность до 20 дней.