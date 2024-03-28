Китайский технологический гигант Xiaomi добавил модели Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max в список устройств с истекшим сроком эксплуатации (EOL).

Китайский технологический гигант Xiaomi добавил модели Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max в список устройств с истекшим сроком эксплуатации (EOL). Это означает, что компания больше не будет выпускать обновления для этих моделей, включая патчи безопасности и другие исправления. В результате устройства останутся на MIUI и не будут обновляться до HyperOS. Эта новость может разочаровать владельцев серии Redmi Note 10 Pro, поскольку они не ожидали такого развития событий в отношении обновлений для своих устройств.

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Серия Redmi Note 10 Pro была запущена в 2021 году и сейчас приближается к третьему году жизни. Пользователи этих устройств ожидали, что Xiaomi продолжит выпускать обновления для их смартфонов, тем более что они не получали их уже несколько месяцев. Добавление этих устройств в список EOL вызвало недовольство пользователей, так как они надеялись на обновление HyperOS, которое должно было улучшить функциональность их смартфонов.

На протяжении всего срока службы серии Redmi Note 10 Pro пользователи сталкивались с различными проблемами, включая проблемы с датчиком приближения и камерой. Xiaomi официально признала эти проблемы и предложила бесплатный ремонт для пострадавших устройств. Несмотря на то, что серия Redmi Note 10 Pro предлагала хорошее соотношение цены и качества, характерное для Redmi, прекращение обновлений и возникающие проблемы могут вызвать разочарование у владельцев смартфонов этой серии.