Meta AI - это искусственный интеллект, разработанный Марком Цукербергом.

Meta AI - это искусственный интеллект, разработанный Марком Цукербергом, который теперь будет интегрирован в приложение WhatsApp для улучшения его функциональности.

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В операционной строке появится кнопка для Meta AI, а при поиске пользователи также увидят сообщение "Спросите Meta AI" и несколько предложений, объясняющих возможности этого искусственного интеллекта. Основная идея заключается в том, чтобы улучшить и облегчить использование приложения для обмена сообщениями.

Однако пока не ясно, насколько полезен и эффективен будет Meta AI. В данный момент он находится на стадии тестирования, и публичная версия может быть выпущена только через некоторое время. Тем не менее, ожидается, что Meta AI привнесет новые возможности и функции в WhatsApp.