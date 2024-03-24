На ежегодном заседании Китайского форума развития (CDF) в Пекине генеральный директор Apple, Тим Кук, объявил о планах компании сделать все свои продукты углеродно-нейтральными к 2030 году

Фото: Stephen Lam / Reuters

На ежегодном заседании Китайского форума развития (CDF) в Пекине генеральный директор Apple, Тим Кук, объявил о планах компании сделать все свои продукты углеродно-нейтральными к 2030 году. В рамках этой цели Apple ведет работу над снижением выбросов углерода в трех областях - сырье, производство и транспортировка.

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Кук подчеркнул важность сотрудничества со своими поставщиками для достижения этой цели. В 2020 году Apple начала добиваться углеродной нейтральности в своих глобальных корпоративных операциях, а к 2030 году планирует достичь углеродной нейтральности во всей цепочке поставок и жизненном цикле продукции.

Компания также обязала более 200 своих поставщиков использовать 100% возобновляемых источников энергии. Кроме того, Apple заявила о намерении использовать 100% переработанный кобальт до 2025 года и производить все свои продукты из 100% переработанных или возобновляемых материалов.