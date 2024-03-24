Слухи о выходе Samsung на рынок "умных" очков ходят уже довольно давно, и последние открытия говорят о том, что технологический гигант, возможно, уже близок к запуску собственного продукта.

Слухи о выходе Samsung на рынок "умных" очков ходят уже довольно давно, и последние открытия говорят о том, что технологический гигант, возможно, уже близок к запуску собственного продукта. Согласно сообщениям, Samsung зарегистрировала торговую марку "Galaxy Glasses" еще в 2023 году и с тех пор подала патент на смарт-очки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO).

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Патентные документы, обнаруженные Patently Apple, проливают свет на возможный дизайн смарт-очков Samsung. В то время как внешний вид модели может не сильно отличаться от обычных очков, патент раскрывает некоторые интересные технические детали. Например, очки оснащены магнитной точкой подключения на левом краю оправы, что позволяет легко заряжать их, когда они помещены в защитный футляр. Кроме того, аккумулятор, как утверждается, размещен на конце дужки очков.

Однако в патенте не упоминаются камеры и датчики, которые обычно используются в устройствах XR (расширенная реальность). Это позволило некоторым предположить, что в данном патенте Samsung уделяет больше внимания физическому дизайну, а не технологическим компонентам.

Важно отметить, что если Samsung подала заявку на патентование смарт-очков, это не обязательно означает, что дизайн, представленный в документах, станет конечным продуктом. Компании часто подают заявки на патенты, чтобы защитить свои интересы и технологии, поэтому пока неясно, действительно ли Samsung выпустит смарт-очки в ближайшем будущем.

Пока что любителям техники и поклонникам Samsung остается только ждать и смотреть, что же ждет Galaxy Glasses в будущем.