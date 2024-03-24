Xiaomi подтвердила, что ее программное обеспечение для камеры с расширенной обработкой изображений (AISP) будет доступно на большем количестве флагманских смартфонов.

Xiaomi подтвердила, что ее программное обеспечение для камеры с расширенной обработкой изображений (AISP) будет доступно на большем количестве флагманских смартфонов. Это объявление было сделано во время запуска CIVI 4 Pro. Технология AISP будет представлена в качестве обновления HyperOS для Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 13 Ultra.

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Первоначально предполагалось, что система AISP будет эксклюзивной для Xiaomi 14 Ultra из-за ее впечатляющей производительности искусственного интеллекта в 60 вершин (триллионы операций в секунду). Однако Xiaomi уточнила, что алгоритм AISP может быть портирован на другие устройства, в том числе более старые. Компания планирует внедрить систему AISP на флагманы текущего поколения, такие как Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые используют чипсет Snapdragon 8 Gen 3, аналогичный Xiaomi 14 Ultra.

Удивительно, но технология AISP также будет реализована на Xiaomi 13 Ultra, несмотря на меньшее количество общих компонентов с Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi пока не предоставила конкретных подробностей о внедрении, но ожидается, что обновление достигнет своих устройств в Китае в следующем месяце. Остается неясным, когда это обновление будет доступно на других рынках и будут ли доступны все функции AISP, такие как Master Portrait, Ultra Zoom или улучшения портретной съемки, за пределами Китая.