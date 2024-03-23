Трагический теракт в Крокус Сити Холле унес более 60 жизней

Скриншот НТВ

Более 60 человек погибли в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске, Подмосковье, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник". Следственный комитет заявил, что число жертв может увеличиться по мере продолжения расследования. В настоящее время власти осматривают тела погибших и изымают улики и записи камер видеонаблюдения с места происшествия.

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Шоумен Сергей Светлаков, который является поклонником группы "Пикник", присутствовал на концерте и стал свидетелем нападения. Один из присутствовавших в толпе смельчаков сумел обезвредить одного из террористов, отобрав у него оружие и ударив его прикладом. Этот человек спас десятки людей, как сообщила очевидица по имени Елена. (Baza)

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал теракт ужасной трагедией и распорядился оказать помощь пострадавшим. Многие лидеры иностранных государств, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили теракт и выразили солидарность или соболезнования.

Стало известно, что правительство США заранее знало о планируемом теракте в Москве и поделилось этой информацией с российскими спецслужбами. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон предупредил американских граждан о возможных атаках экстремистов в Москве еще в начале марта. МИД Великобритании также выпустило аналогичное предупреждение. После этих предупреждений московская полиция якобы была приведена в состояние повышенной готовности.

Теракт в Crocus City Hall - трагическое событие, унесшее жизни более 60 человек. В настоящее время ведется расследование, и число жертв может еще возрасти. Смелые действия одного из посетителей, отбившего оружие у террориста, были отмечены как спасшие множество жизней. Теракт вызвал международное осуждение и выражение солидарности со стороны мировых лидеров.